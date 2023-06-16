İzmir'de Karabağlar'daki Ülkü Ortaokulu'nun kız futbol takımı, Kocaeli'nde 10-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 2. oldu. Çocuklar turnuvanın hemen ardından kupalarıyla birlikte Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek öğrencileri ve öğretmenleri kutlayan Beldiye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Başarılarınızın devamını diliyorum. Futbol gibi bir branşta aldığınız bu derece son derece mutluluk verici. Karabağlar Belediyesi olarak biz de sporu, kültür ve sanatı desteklemeye gayret ediyoruz. Atatürk Gençlik ve Spor Merkezimizin inşaatı hızla ilerliyor. Tesis bitince orayı sizlere tahsis edeceğiz” dedi.

Çocukları kutlayarak başarılarından ötürü bisiklet armağan eden Başkan Selvitopu, “Sporda yenmek kadar yenilmek de var. Daha önünüzde uzun yıllar var. Azminizi yitirmeyin ve aynı şekilde çalışmaya devam edin” dedi.

Okul Müdürü Ali Gür de, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Çocukların Başkan Selvitopu'na Atatürk resmi armağan ettiği ziyarette, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Aydoğan, takımı çalıştıran beden eğitimi öğretmenleri İbrahim Ulukapı ve Diren Yalçın'la Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nuri Bekece de yer aldı.