Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde su kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak ve gelecekte oluşabilecek kuraklığa karşı tedbirli olmak amacıyla 10 ilçede yapımı tamamlanan 61 gölet aktif olarak hizmet vermeye başladı.ORDU (İGFA) - Göreve geldiği ilk dönemde hayata geçirdiği yatırımlarla şehri geleceğe hazırlayan Başkan Güler, geride kalan 5 yıl içerisinde Ordu’da su sorunu en aza indirirken 10 ilçede hayata geçirdiği göletler ile de alternatif su kaynaklarını artırdı. Doğaya uyumlu şekilde yapılan göletlerle yaşanması muhtemel kuraklığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

10 İLÇEYE 61 GÖLET YAPILDI

2019 yılından bu yana kırsal mahalleler ağırlıklı Akkuş’ta 1, Altınordu’da 8, Aybastı’da 6, Çatalpınar’da 3, Gölköy’de 5, İkizce ’de 1, Kabataş’ta 5, Korgan’da 11, Mesudiye’de 19 ve Perşembe’de 2 olmak üzere içme suyu, hayvancılık ve tarımda kullanılacak 61 gölet şehre kazandırıldı. Yapımı tamamlanan bu göletler içme suyu ve hayvancılıkta kullanılmaya başlandı.