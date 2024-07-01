Ülke genelinde kış aylarının kurak geçmesi vatandaşları yaz aylarındaki tehlike karşısında korkuttu. Peki, yaz aylarında hava nasıl olacak? Türkiye’de kuraklık devam mı edecek? İşte cevabı…BURSA (İGFA) - Son zamanlarda artan yüksek kuraklık riski Türkiye’yi her geçen gün daha da etkisi altına alıyor. Kar yağışın bazı bölgelerde neredeyse hiç görülmemesi ülkemizde yaşana kuraklığın devam edeceğinin göstergesi oldu.

Türkiye’de yıllara göre azalan yağışlar oranı ise bizleri su kıtlığına itmektedir. Azalan yağış ile birlikte tarımda üretiminde gözle görülür şekilde azatlığı belirtiliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRE SON 8 AYDAKİ YAĞIŞ ORANLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilere göre son 8 aydaki yağış oranları şu şekildedir:

Marmara

Bölgenin su yılı yağışı 598.1 mm, normali 545.3 mm ve 2023 su yılı yağışı 416.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre , 2023 su yılı yağışlarına göre %44 artma gerçekleşti.

Ege

Bölgenin su yılı yağışı 446.1 mm, normali 536.7 mm ve 2023 su yılı yağışı 470.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre , 2023 su yılı yağışına göre %5 azalma gerçekleşti.

Akdeniz

Bölgenin su yılı yağışı 549.8 mm, normali 609.8 mm ve 2023 su yılı yağışı 495.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre azalma, 2023 su yılı yağışına göre artma meydana geldi..

İç Anadolu

Bölgenin su yılı yağışı 313.1 mm, normali 328.6 mm ve 2023 su yılı yağışı 291.7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %5 azalma, 2023 su yılı yağışına göre %7 artma gerçekleşti.

Karadeniz

Bölgenin su yılı yağışı 538.2 mm, normali 509.6 mm ve 2023 su yılı yağışı 537.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %6 artma meydana gelirken, 2023 su yılı yağışı civarında gerçekleşti.

Doğu Anadolu

Bölgenin su yılı yağışı 588.5 mm, normali 465.2 mm ve 2023 su yılı yağışı 455.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %27, 2023 su yılı yağışına göre %29 artma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin su yılı yağışı 599.1 mm, normali 515.1 mm ve 2023 su yılı yağışı 458.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre , 2023 su yılı yağışlarına göre %31 artma gerçekleşti.

YAZ BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Kurak geçen kışın ardından gözler yaz aylarında hava sıcaklıklarının nasıl olacağına çevrildi. Uzmanların ardı arkasına yapmış olduğu değerlendirmeler sonuncunda yaz ayları da kışa aylarına göre daha kurak geçecek.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Haziran ayında birçok şehirde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Uzmanlar bu sıcaklık artışının temmuz ve haziran ayında da devam edeceğini belirtiyor.

SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Yaşanan sıcaklık artışları denizler başta olmak üzere birçok noktada etkili olmaya devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kuraklığın bir nevi habercisi konumuna geldi. Uzmanların yapmış olduğu açıklamalara göre, temmuz ve ağustos ayında sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Öyle ki, bu aylarda yeni sıcaklık rekorlarının kırılabilineceğini belirtildi.