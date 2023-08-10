Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmul, "İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir" dedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

"Danimarka’da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle tel’in ediyoruz" diyen Kurtulmuş, paylaşımında, "İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.