Keşan Ticaret Borsası kurbanlık satış pazarını Keşan Mezbahasın arkasındaki canlı hayvan satış noktasında kurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yaklaşan Kurban bayramı öncesi Keşan Ticaret Borsası Veteriner Hekimi Fatih Okur pazara gelen üreticilere burada gerekli kolaylığı gösteriyor.

13-17 Haziran tarihleri arasında açık kalacak Kurbanlık pazarında ilk iki gün bir yoğunluk olmadığı ve bunun nedeninin de küçükbaş hayvan kurban kesecek olanların kurbanlıklarını daha çok köylerden alarak kesimleri de burada yaptırmalarından kaynaklandığı ve kurban pazarının da sadece büyükbaş için tercih edildiği de belirtiliyor.

Küçükbaş kurbanlık fiyatının 10 bin TL’den başlayıp 20 bin TL’ye kadar çıktığı, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının da 130 bin TL’den başlayıp 230 bin TL’ye kadar çıktığı da öğrenildi.

Kurban pazarını 17 Haziran pazartesi gününe kadar hizmet vereceği de açıklandı.