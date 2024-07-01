Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Bursa'da üçüncüsü düzenlenen Dragon Boat Cup Festivali’ne katıldı. Bu anlamlı etkinlikte LÖSEV Bursa'nın iyileşmiş gençleri, lösemili çocuklar için kürek çekerek önemli bir farkındalık yarattı.

BURSA (İGFA) - Bursa' da üçüncüsü düzenlenen Dragon Cup Festivali’nde şehrin önde gelen firmalarının temsilcileri de kupaya uzanmak için kürek çekti. Bu yılki Dragon Boat Cup, LÖSEV için ayrı bir anlam taşıdı; çünkü katılımcılar sadece sporun heyecanını yaşamakla kalmayıp, aynı zamanda lösemili çocuklar ve aileleri için farkındalık yaratmak ve destek sağlamak amacıyla bir araya geldiler.

LÖSEV Bursa gençleri, etkinlik boyunca büyük bir özveri ve enerji ile kürek çekerek, lösemi ile mücadele eden çocuklara umut oldular. Dragon Festivali, katılımcılara eğlenceli ve anlamlı bir gün sunarken, aynı zamanda festival alanında kurulan tanıtım ve LSV Dükkan satış stantları ile lösemi ile mücadele eden çocuklara umut ve destek olma fırsatı sundu.

LÖSEV Bursa temsilcisi, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, “Bu tür etkinlikler, lösemili çocuklarımıza ve ailelerine moral ve destek sağlamak için büyük önem taşıyor. LÖSEV olarak, toplumun her kesiminden destek alarak çocuklarımızın tedavi süreçlerine katkıda bulunmak ve onları geleceğe hazırlamak en büyük amacımız” dedi.