Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu 2024 yılı son verileri ile güncelledi. Rapora göre; bazı alanlarda iyileşmeler sürerken bir yandan da “kemer sıkma” sürecek.İSTANBUL (İGFA) - Allianz Trade her yıl yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu 2024 yılı son verileri ile güncelledi.

Ekonomistler faiz oranlarının uzun bir süre daha yüksek kalacağına dikkati çekerek, yeniden kemer sıkma zamanı olduğunu söyledi.

Diğer yandan şirketlerin yeniden stok yapmaya başladığını vurgulayan ekonomistler, küresel ticaretteki toparlanmanın desteklemesini bekliyor.

Veriler ise 2024 yılının ilk yarısında 1,5 yıllık ticari durgunluktan çıkıldığını teyit ediyor.

KEMER SIKMAYA DEVAM

Uzmanlar söz konusu raporda, “kimse açıkça tartışmak istemese de önümüzdeki dönem mali konsolidasyon yine gündemdeki yerini alacak” görüşüne yer verirken, tahminlere göre mali konsolidasyon hem ABD, hem de Avrupa'da 2027 yılına kadar GSYH büyümesi üzerinde, ortalama 0,3 puanlık bir düşüşe neden olacağı kaydedildi.

Bu bağlamda başta şirketlere yönelik vergi artışı uygulamaları, harcama kesintilerinden daha olası görünüyor. Buna ek olarak, Avrupa’da parasal sıkılaştırmanın, her yıl GSYH’ye oranla yüzde 3’ten fazla borcun yatırımcılar tarafından üstlenilmesini sağladığı da raporda verilen bilgiler arasında.

Öte yandan ekonomistler enflasyonun, 2025 yılı ilk yarısında yüzde 2'lik hedefe ulaşmasının, ileride daha güçlü gevşeme döngüsüne alan sağlayacağını vurguluyor.

Yaz aylarında aşağı yönlü bir sürpriz yapan enflasyon ile enerji ve mal enflasyonunun, genel enflasyonu aşağı çekmeye devam etmesi ve yapışkan hizmet enflasyonunun yavaşlayan ücretlere paralel olarak gevşemesi bekleniyor.