2023 yılında küresel anlamda şirket iflaslarının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koyan 'Küresel İflas Raporu'na göre, 45 ülkenin yüzde 50’sinde şirket iflaslarında yüksek oranda artış yaşandı. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 11 ülkede ise şirket iflaslarında düşüş yaşandı.İSTANBUL (İGFA)- Türkiye’de faaliyetleri CRIF grubu bünyesinde yer alan Dun & Bradstreet, “2023 Küresel İflas Raporu”nu açıkladı. 2021-2023 dönemi iflas verilerini kapsayan rapor, Dun & Bradstreet Worldwide Network (WWN) üyeleri tarafından derlenen ve küresel GSYİH’nın yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan 45 ülkenin iflas verileri, Dun & Bradstreet’in deneyimli ekonomistleri tarafından analiz edilerek hazırlandı.

Raporda, 2023 yılında söz konusu 45 ülkenin yüzde 50’sinden fazlasında bir önceki yıla kıyasla şirket iflaslarında artış yaşandığına, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 11 ülkede ise şirket iflaslarında düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Rapora göre, geçen yıl küresel anlamda yaşanan iflaslardaki artışta; salgın sonrası normalleşme süreci, sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranlarının uzun süreli baskısı, zayıf küresel talep gibi olumsuz birçok faktörün etkisi oldu.

Dun & Bradstreet, “2023 Küresel İflas Raporu”nda, ABD, Kanada, Polonya, Hindistan ve Hollanda başta olmak üzere 20 ülkede, 2023 yılında bir önceki yıla göre şirket iflaslarının yüzde 12 olan küresel ortalamanın üzerine çıktığına dikkat çekildi. ABD, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla şirket iflaslarında yüzde 79 artışla incelenen ülkeler içerisinde birinci sırada yer aldı. 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla şirket iflaslarında yüzde 70 artışla Kanada, incelenen 45 ülke içerisinde ikinci olurken, onu yüzde 56 artışla Polonya izledi. Rapora göre, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla şirket iflaslarında Hindistan ve Hollanda’da yüzde 53, Ukrayna’da yüzde 48, Fransa’da yüzde 36, Avustralya’da yüzde 34, Güney Kore’de 27, Japonya’da yüzde 23, Almanya’da yüzde 21, Endonezya’da yüzde 20 artış yaşandı.

TÜRKİYE’DE İFLAS EDEN ŞİRKET SAYISINDA DÜŞÜŞ

Dun & Bradstreet “2023 Küresel İflas Raporu”, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 11 ülkede ise şirket iflaslarında düşüş yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre, Hırvatistan, şirket iflaslarında 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 düşüşle en iyi performans gösteren ülke oldu. Belarus’ta 2023 yılında bir önceki yıla göre şirket iflasları yüzde 29, İtalya’da yüzde 23, Arjantin’de yüzde 20 düşüş yaşandı. Rapor, Türkiye’de ise 2023 yılında şirket iflaslarında yüzde 19 azalma yaşandığını gösterdi. CRIF İzleme Servisi tarafından, ticari sicil verileri ve Ticaret Sicil Gazetesi’ne yansıyan değişikliklerin detaylı incelenmesiyle oluşturulan analize göre, Türkiye’de geçen yıl toplamda 343 şirket iflas etti.

2023 yılında istikrara kavuştuğunu, enflasyonda da istikrarlı bir düşüş yaşandığını hatırlatan Dun & Bradstreet Baş Ekonomisti Dr. Arun Singh, "Küresel ekonomi, 2024'te bir yıl öncesine göre beklenenden daha güçlü başladı ve anlamlı bir durgunluk olmadan daha düşük enflasyonla, büyümede yumuşak iniş şansı arttı. Ancak yüksek faiz oranlarının tam etkisi henüz hissedilmedi. Daha geniş bir şekilde düşürülmeye başlandığında bile, para politikası uzun bir süre sıkı kalacaktır" yorumunda bulundu.