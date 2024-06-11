Çayırova Belediyesi Bilgievleri’nde bulunan meslek ve sanat edindirme kurslarında eğitim alan Çayırovalı ev hanımları, hazırladıkları eserlerini görücüye çıkardı. Çayırovalı kadınlar kurslar sayesinde hayatlarının değiştiğini dile getirirken, bu imkanı kendilerine sunan Çayırova Belediyesi’ne çok teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Bilgievleri meslek ve sanat edindirme kursiyerleri, iki gün boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri görücüye çıkarmıştı. 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen kermes ve sergi etkinliğinde yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Çayırovalıların ilgisine sunan kursiyerler, bilgievlerinden aldıkları eğitimden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Kurslardan çok memnun olduklarını ve aldıkları eğitimin ardından hayatlarının değiştiğini ifade eden Çayırovalı ev hanımları, bu imkanı kendilerine sunan Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.

“HOCALARIMIZ ÇOK GÜZEL EĞİTİM VERİYOR”

Kursiyer Zehra Saltabaş, “Ben resim yapmayı ve tasarım yapmayı çok seviyorum. Filistin’e destek olmak için de kendi ceketimin üzerine bir resim yaptım, başka tasarım ürünlerim de var. Dikişte iyi değildim ancak kursa geldiğimde hoşuma gitti. Hocamız bizlere çok iyi eğitim veriyor, çok güler yüzlü. Diğer kursiyerlerimizle de birlikte güzel vakit geçiriyoruz, insan tanıyoruz. Evde durunca çok çevreniz yoksa sıkılabiliyorsunuz ancak burada sosyalleşerek öğreniyoruz. Böyle bir sergi ve kurs imkanı bize sağladıkları için başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz, herkesi de kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

“KIZLARIMA ELBİSE DİKTİM”

Dikiş kursiyerlerinden olan Birgül Fakioğlu ise, “Ben lisede de dikiş okumuştum ama kıyafet üzerine burada belediye kurslarında başladım. Bir yıldır eğitim alıyoruz. Ağırlıklı olarak kızlarıma elbise diktim. Bizim için bu kurs çok iyi. Ev hanımı olarak geliyoruz ve kurslar sayesinde yeni bir çevre ve yeni bir arkadaş ortamımız oluyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu kursların ve bu tarz etkinliklerin devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜM ÇAYIROVALI KADINLARI BEKLİYORUZ”

Dikiş kursu eğitmeni Emine Çiftçi, “Kursumuz çok güzel ve eğlenceli. Çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Kursiyerlerimize çok fazla şey kattığımızı düşünüyoruz. Kursiyerlerimizin diktiği ürünleri giyerek kursa gelmesi, hatta sergiye gelmesi onları çok mutlu ediyor, onların bu mutluluğu ise bizi daha çok sevindiriyor. Tüm Çayırovalı kadınlarımızı kursumuza bekliyoruz. Her türlü kendilerini geliştirirler ve aile ekonomisine de katkı sağlayabilirler” diye konuştu.

“AİLE EKONOMİMİZE KATKI SUNUYORUZ”

İğne oyası kursiyerlerinden Sedanur Kanat ise, “7-8 yıldır iğne oyasıyla uğraşıyorum ancak belediyemizin kurslarına iki yıldır gidiyorum. Çok güzel işler öğrendik burada, birçok ürün ortaya çıkardık. Hepimiz el becerilerimizi geçirdik. Çok güzel ve keyifli bir vakit geçiriyoruz. Yaptığımız işlerimizi satabiliyoruz, güzel bir maddi kazanç sağlıyoruz ve aile ekonomimize katkıda bulunabiliyoruz. Böyle bir imkanı bize sunan Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.