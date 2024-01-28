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Görev yerini kendi seçen Kaymakam Kahraman Cumhurbaşkanı kararı ile resmen atandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 108. Dönem Kaymakamlık Kursunu 1’incilikle bitiren Ahmed Tayyib Kahraman, mevzuat gereği Bilecik'in Pazaryeri ilçesini görev yeri seçerken, Kahraman’ın atamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onadı.

2024/17 Cumhurbaşkanı kararnamesi ile asaleten Pazaryeri Kaymakamı olan Ahmed Tayyib Kahraman, “25 Eylül'de İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğimiz Pazaryeri İlçemize Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile asaleten atanmış bulunmaktayız. Gayretimiz, heyecanımız daim olsun. Allah doğru yoldan ayırmasın” dedi.

AHMED TAYYİB KAHRAMAN KİMDİR?

1995 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta eğitiminden sonra lise eğitimini Muradiye Fen Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimine Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde başladı, burada bir sene İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) alanında devam ettirmektedir.

İki seneye yakın avukat olarak görev yaptıktan sonra 2020 yılında Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Amasya ili Merzifon ve Suluova ilçelerinde birinci teftiş stajını, Bolu ili Yeniçağa, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerinde ikinci teftiş stajını, Hatay ili Samandağ ilçesi ve Bursa ili Gürsu ilçesinde Kaymakam refikliği stajlarının yanında Dumlupınar Kaymakam Vekilliği görevlerini üstlendi. Kaymakam vekilliği stajı kapsamında Sivas/Altınyayla’da bir yıl Kaymakam olarak çalıştı. Dil eğitimi kapsamında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında 5 ay Fransızca eğitimi aldıktan sonra eğitimine Paris’te devam etti. Burada Cours de Civilisation Française de la Sorbonne’da 7 ay Fransızca eğitimi yanında Büyükelçilik ve Başkonsolosluk eğitimlerini tamamladı. 6 Şubat’ta yaşanan elim deprem felaketi sebebiyle yurtdışı görevini yarıda keserek bakanlığın emri ile Gaziantep/İslahiye’de 3 ay süreyle görev aldı.

Kaymakam Kahraman 25.09.2023 tarihi itibariyle Pazaryeri Kaymakamı olarak göreve başlamış, Kahraman İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.