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Öte yandan Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Özvatan Belediyespor ligin son maçınca Palasspor’u 5-0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Kaymakam Mine Kurt, futbolculara, antrenöre ve kulüp yöneticilerine başarılar diledi.

Kayseri’nin Özvatan İlçesine göreve başlar başlamaz ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilenenle Kaymakam Mine Kurt, ilçe sorunları yanında çeşitli etkinlikler düzenleyerek İlçe halkı tarafından en sevilen kaymakam ilan edildi.Mehmet UZEL (LAYSERİ İGFA) Kayseri Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, 1. Amatör Küme’de mücadele eden Özvatan Belediyespor’un hiçbir karşılaşmasını kaçırmıyor.

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