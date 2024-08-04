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Bunun üzerine reyonlardaki tüm ürünleri inceleyen ekipler, kurtlanmış ürünlere el koyarak marketlere cezai işlem uyguladı.

Marketlerdeki pirinçleri yakından inceleyen zabıta ekipleri, bazı ürünlerin içinde kurt ve böcek olduğunu fark etti.

Kent genelindeki marketlere yönelik denetimler yapan ekipler, reyonlardaki ürünleri tek tek kontrol ederek, satışa uygun olmayan ürünlere el koydu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, zincir marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurtlanmış çok sayıda pirince el koyarak imha etti.ŞANLIURFA (İGFA) - Halk sağlığını korumaya yönelik kent genelinde denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zincir marketlerdeki denetimlerine sıkı bir şekilde sürdürüyor.

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