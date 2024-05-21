Keşan'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde bir araç sürücüsünün bagajında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olay, 18 Mayıs 2024 günü saat 01.20 sıralarında Keşan'ın Yeni Mahalle Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın sürücüsünün Ç.T. olduğu tespit edildi.

Ç.T.'nin kimlik kontrolü sırasında şüpheli bir durum fark eden polis ekipleri, aracın bagajını da aramaya karar verdi. Bagaj aramasında polis ekipleri tarafından bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kuru sıkı tabanca muhafaza altına alınırken, Ç.T. hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.