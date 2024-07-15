Romanya'ya seyir halinde olan 178 metre boyundaki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaparak karaya sürüklendi.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde bir kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

OS KANO 35 adlı 178 metre boyundaki kuru yük gemisi makine arızası dolayısıyla karaya sürüklendi.

Gelen ihbar üzerine bölgeye KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 Römorkörleri ile KEGM-8 botu olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

Söz konusu gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.