Kocaeli'de tamamlanan Plajyolu-Kuruçeşme tramvay hattında çalışmalar sonrasında yeni hattın tanıtımını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir de müjde verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımın önemli bir unsuru olan Akçaray’ı, Kuruçeşme’ye kadar uzattı.

Yapımı tamamlanan ve Akçaray’ın 16. istasyonu olan Plajyolu-Kuruçeşme tramvay hattının tanıtımını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptı.

Vatman koltuğuna oturan Başkan Büyükakın, Kuruçeşme istasyonundan binişlerin bayram sonuna kadar ücretsiz olacağının müjdesini verdi. Başkan Büyükakın, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattının yılsonuna kadar tamamlanacağını da belirtti.

Başkan Büyükakın’a Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve vatandaşlar eşlik etti.

“240 MİLYONLUK BİR YATIRIM”

Kuruçeşme tramvay istasyonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Büyükakın, “Plajyolu-Kuruçeşme tramvay hattımız bir süredir hizmetteydi. Bugün tanıtma fırsatı bulduk. Burada normal bir tramvay hattı yapılmadı. D-100’ün üzerinden 332 metre köprüyle geçildi. Bu inşaat sırasında D-100’ün trafiğini hiç durdurmadık. Gece çalıştık, gece bile trafiği durdurmadık. 4 Kilometrelik karayolu, 2 çelik köprü inşaatı vardı. Kamulaştırmayla birlikte 240 milyonu bulan bir yatırım. Son 4 yılda pandemiyle birlikte başlayan süreçte hiçbir projemiz durmadı. Hız kesmeden devam etti” ifadesini kullandı.

Temmuz ayında Alikahya stat bölgesine uzanacak tramvay hattı ihalesinin yapılacağı belirten Başkan Büyükakın, “Proje vaat etmiyoruz, ihale yapıyoruz" diyerek, yaklaşık 2 yıl sürede bitmesi hedefleniyor ancak çalışmalrı etap etap açmayı planladıklarını söyledi. 2035 yılı için öngörülen kapasite hedefine şimdiden ulaştıklarını söyleyen Büyükakın, "14 bin yolcuyla başladık. Şuan günlük 45 bin ortalama yolcuyla gidiyordu. Kuruçeşme hattı eklenince ortalama 55 bine ulaştı. Bunun için yeni çalışmalar yapıyoruz. Şuan itibariyle Kuruçeşme’den binişler bayram sonuna kadar ücretsiz” dedi.