Türkiye’nin dünya lideri olduğu kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 1 milyar doları aştıİZMİR (İGFA) - Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu besleyici değeri yüksek süper gıdalar; çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden 2022/23 sezonunun geride kalan diliminde yüzde 5 artışla 1 milyar 103 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi.

2022/23 sezonu 1 Eylül 2022 tarihinde başlayan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 110 ülkeye ulaştı ve toplam 426 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 2 artarak 251 bin tona ulaştı.

1 Ağustos 2022-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 80 bin ton kuru kayısı karşılığında yüzde 16’lık ivmeyle 435 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

2021/22 sezonunda 4 bin 641 dolara ihraç edilen kuru kayısı, 2022/23 döneminde 5 bin 403 dolara alıcı buldu.

Türkiye, 7 Ekim 2022-19 Ağustos 2023 tarihine kadar geçen süreçte toplam 67 bin 713 ton kuru inciri 121 ülkeye ihraç ederek, ihracatını toplam 241 milyon dolara taşıdı. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 6 artarken değer bazında yüzde 2 yükseliş gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; 19 Ağustos 2023 tarihi itibariyle kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısının 2021/22 sezonunda 1 milyar 42 milyon dolar olan ihracatı, 2022/23 sezonunun aynı döneminde yüzde 5 artışla 1 milyar 103 milyon dolara yükseldi.

KURU KAYISIDA VE KURU İNCİRDE ABD, ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜMDE BİRLEŞİK KRALLIK LİDER

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıda ürünleri listesinde yer verilen kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıda dünyada açık ara lider konumda olan Türkiye, sağlıklı gıdada kilit bir tedarikçi. Türkiye, 2022-23 sezonunda en çok kayısıyı Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderdi. ABD’ye kuru kayısı ihracatımız yüzde 26’lık artışla 72 milyon dolara yükseldi. Fransa yüzde 13 artışla 40 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ikinci sırada yer alırken, Almanya yüzde 14 artışla 33 milyon dolarlık Türk kayısısı talep etti. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında Birleşik Krallık 104 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Almanya’ya 55 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç edildi. Hollanda yüzde 25 artışla 50 milyon dolarlık kuru üzüm talebiyle üçüncü sırada yer buldu. ABD yüzde 23 artışla 38 milyon dolarlık kuru incir talebiyle öne çıkarken, Fransa’ya 28 milyon dolar, Almanya 27 milyon dolar kuru incir ihraç ettik. Kuru meyve sektöründeki başarının arkasında 35-40 yıldır devam eden sürdürülebilirlik eksenli çalışmalar yatıyor. Organikte de dünyada lideriz, organik gibi zor bir ürünü yapan ülkemiz pestisitte de önemli bir yol kat etti. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin arttırılması için uzun yıllardır çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 2022/23 sezonunda kuru üzümde 450 milyon doları, kuru incirde ise 250 milyon doları Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.