Kültür ve sanat alanında yaptığı yatırımlarla kenti her geçen gün ileriye taşıyan Kuşadası Belediyesi, Halk Dansları Akademisi kurma kararı aldı. Kuşadası’nda faaliyet gösteren halk dansları toplulukları için çalışma alanı sunacak olan Halk Dansları Akademisi, aynı zamanda ücretsiz dans ve salon sporu eğitimlerine de ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin turizm kentlerinden olan Kuşadası, kültür-sanatın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hemşehrileri ve kente gelen ziyaretçiler için kültür-sanat yaşamını her geçen gün zenginleştiren Kuşadası Belediyesi, Halk Dansları Akademisi kurmak için kolları sıvadı. Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında alınan karar çerçevesinde çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi, Halk Dansları Akademisi’ni kuracak olduğu 500 metrekarelik salonun hazırlıklarını sürdürüyor. Akademinin faaliyet göstereceği salon, bir yandan dans ve spor eğitimlerine ev sahipliği yaparken bir yandan da kentte faaliyet gösteren mevcut dans grupları için çalışma alanı olarak işlev görecek. Halk Dansları Akademisi, gençler başta olmak üzere kentte yaşayan tüm kesimler için ücretsiz kurslar açacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Halk Dansları Akademisi ile gençlerin enerji ve potansiyellerini Anadolu kültürünün bir parçası olan halk danslarına yöneltmek istediklerini belirterek “Kendi kültürümüzün bir parçası olan bu tip eğitim alanları açmak istiyoruz. Halk Dansları Akademisi kurmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kuşadası’nda dünya şampiyonluğu kazanmış halk oyunları ekiplerimiz var. Bu arkadaşlarımız fedakarca kamunun tüm etkinliklerinde yer almalarına rağmen salon eksikliğinden eğitimlerini sürdürme hususunda zorlanıyorlar. Her törende ve ortamda gurur duyduğumuz bu halk oyunu ekiplerine destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendi kültürümüzü yansıtan halk danslarına olabildiğince kendi gençlerimizi dahil etmemiz lazım. Akademinin eğitimleri tamamen halka açık ve ücretsiz olacak. İlgi duyan tüm gençlerimize halk dansları akademisinin kapılarını sonuna kadar açacağız” dedi.