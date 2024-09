Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle alım gücü giderek düşen kent sakinleri için geliştirdiği sosyal yardım projelerine her geçen gün yenisini ekliyor. Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla kent sakinlerine ihtiyaç duydukları sosyal ve ekonomik desteği sunmak için tüm imkânlarını seferber eden Kuşadası Belediyesi, 7’den 70’e tüm hemşehrileri için çalışmayı sürdürüyor.

NAKDİ DESTEK

Hemşehrilerinin yaşadığı ekonomik sorunları hafifletebilmek amacıyla sunduğu ayni ve nakdi sosyal yardımlarını Güvercin Masa ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvurular ve muhtarlıklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda yapan Kuşadası Belediyesi, kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi hiç bir hemşehrisini yalnız bırakmıyor.

Bu kapsamda son 5 yılda 4685 kişiye 4 milyon 528 bin TL nakdi yardımda bulunan Kuşadası Belediyesi, gıda, yakacak, soba yardımı gibi çeşitli başlıklar altında ayni yardımlarını da sürdürüyor.

YAKACAK VE GIDA DESTEĞİ

Her kış ortalama 2500 aileye yakacak desteğinde bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, son 5 yılda toplam 9765 kişiye, 2 bin tonun üzerinde kömür desteğinde bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde budanan ağaçlardan elde edilen atık dalları, kışlık odun haline getirerek kömür yardımıyla koordineli olarak vatandaşlara ulaştırdı. Öte yandan 5 yılda 20259 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik ve su faturalarını ödemeleri için de destek sunuyor. Ekim ayı sonunda başlayan yakacak yardımı kış boyunca sürerken, erzak kolisi yardımı belirle aralıklarla yıl boyunca devam ediyor.

MİNİK HEMŞEHRİLERE SÜT DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi tarafından 2023 yılının Mart ayında “Kuşadalı çocuklar lıkır lıkır süt içiyor” sloganı ile ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için başlatılan ve her ay ortalama 1500 çocuğun faydalandığı süt desteği projesi kapsamında bugüne kadar 165 bin 356 litre süt, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Her çocuk için ayda 8 litre olmak üzere sunulan süt desteği projesi, Kuşadası Belediyesi’nin çağrı ve iletişim merkezi olarak hizmet veren Güvercin Masaya yapılan başvurularla her geçen gün daha çok çocuğa ulaşıyor.

BESLENME ÇANTASI DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına sağlanan beslenme çantası desteği, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da sürecek. Geçtiğimiz yıl her ay ortalama 3 bin öğrenciye ulaşan beslenme paketlerinin içerisinde bu yıl da öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine olanak sağlayan çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeği gibi gıdalar yer alıyor. Beslenme paketleri, Ekim ayından itibaren belirlenen dağıtım noktalarında ailelere haftalık olarak teslim ediliyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AKŞAM YEMEĞİ DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi’ne ait Gazibeğendi Tesislerinde üniversite öğrencileri için 3 yıldır sürdürülen ücretsiz akşam yemeği uygulaması ise Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) kentte bulunan fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin ders başı yapması ile birlikte başlayacak. 3 yılda günde ortalama 300 üniversite öğrencisinin faydalandığı ücretsiz akşam yemeği uygulaması, 2024-2025 akademik yılı boyunca diyetisyen kontrolünde hazırlanan 4 çeşitlik menüsü ile üniversiteli gençlerin sağlıklı beslenmesine katkı sunacak.

KIRTASİYE YARDIMI ve NAKDİ EĞİTİM DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri için verilen nakdi eğitim desteği için başvurular yeni eğitim öğretim yılı için sürüyor. 5 yılda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 3265 öğrenciye toplam 2 trilyon 343 bin TL nakdi eğitim desteği sağlayan Kuşadası Belediyesi, okulların açılması ile birlikte her çocuk için özel olarak kırtasiye paketi desteğine de başladı. Son 5 yılda 1707 öğrenciye 749 bin 91 TL tutarında kırtasiye yardımı yapan Kuşadası Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için velilerden ve okullardan alınan listeler doğrultusunda temin ettiği kırtasiye malzemelerini öğrencilere ulaştırıyor.