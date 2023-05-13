Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel’in göreve geldiği 2019 yılından itibaren kentte sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği proje ve uyguladığı politikalarla tüm Türkiye’ye örnek oldu. Dört yılda faytonların kaldırılması, hayvan ambulanslarının hizmete girmesi ve petshoplarda evcil hayvan satışının yasaklanması gibi pek çok ilki gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu 4 yılda hayvan dostu bir kent olma yolunda önemli adımlar atarak kentte sokak hayvanları için birçok ilki gerçekleştirdi. ‘Tüm canlıların yaşamından sorumluyum’ diyerek yola çıkan Başkan Ömer Günel, mazbatasını alır almaz ilk iş olarak tüm Türkiye’ye örnek teşkil eden bir kararın altına imza atarak Kuşadası sahilinde uzun yıllar boyunca faaliyet gösteren faytonları kaldırdı. Ardından hasta ve yaralı sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunulması için hayvan ambulansı olan ‘Haybulans’ araçlarını hizmete aldı. Tam donanımlı 2 haybulans aracıyla bugüne kadar yaklaşık 30 bin hasta ve yaralı sokak hayvanının yardımına koşuldu.

DEFİN ALANI AÇILDI

Başkan Ömer Günel döneminde, Kuşadası Belediyesi’nin hayata geçirdiği en önemli projelerden bir tanesi de sahipli evcil hayvanların defnedilebileceği Can Dostlar Defin Alanı’nın açılması oldu. 2019 yılının Eylül ayında Yeniköy Yolu üzerinde açılan 700 metrekarelik defin alanı ile hayvan severlerin uzun yıllar boyunca birlikte yaşadıkları evcil hayvanlarını kaybettiklerinde nereye defnedecekleri sorunu ortadan kalktı.

SOKAK HAYVANLARI EMİN ELLERDE

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde ise sokak hayvanlarının barınma şartları iyileştirildi. Merkez, geniş gezinme ve barınma alanlarıyla can dostlara otel konforunda hizmet sunmaya başladı. Tam donanımlı bir ameliyathanenin bulunduğu merkez, 2022 yılında 3 bin 440’ı kedi, 868’i köpek olmak üzere toplam 4 bin 308 hayvana ev sahipliği yaptı. Kameralar aracılığıyla 7/24 izlenebilen merkezde geçen yıl 616’sı köpek, 2 bin 110’u kedi olmak üzere 2 bin 726 hayvan kısırlaştırıldı. Hasta ve yaralı sahipsiz kedilerin de daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda tedavi edilebilmesi için kedilere özel bir ünite oluşturuldu.

EVCİL HAYVAN SATIŞI YASAKLANDI

Kuşadası Belediyesi, 2021 yılında hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılanan bir kararın daha altına imza atarak kent genelinde bulunan petshoplarda evcil hayvan satışını yasakladı. Kuşadası Belediye Meclisi’nde alınan karar sayesinde kentteki petshoplarda artık akvaryum ve kafesteki kanatlı hayvanlar hariç diğer hayvanların satışı yapılamıyor.

GÜNDE 200 KİLOGRAM MAMA ÜRETİMİ

Kuşadası Belediyesi tarafından 2022 yılında sokak hayvanları için kompost teknolojisi kullanılarak mama üretimine başlandı. Bu amaçla restoran, kafeterya, otel ve zincir marketlerden temin edilen gıda ürünleri, Kademe Amirliği’nde kurulan tesiste faydalı enzimlerle birleştirilerek sokak hayvanları için her gün ortalama 200 kilogram mama üretiliyor. Poşetlenen mamalar, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezine ve sokakta yaşayan hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere Kuşadası Belediyesi’nin hizmet binalarına ulaştırılıyor.

SATIN ALMA SAHİPLEN KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarına sunduğu barınma, beslenme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, can dostların ömürlük yuvalarını bulmalarına da aracılık etti. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel'in çağrısıyla kentte 2020 yılında başlatılan 'Satın alma, sahiplen' kampanyasında bugüne kadar 714’ü köpek, 236’sı kedi olmak üzere 950 hayvan sahiplendirilerek daimi sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

KÖPEK EĞİTİM PARKLARI AÇILDI

Kuşadası Belediyesi kente, can dostların sahipleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri ve eğitim alabilecekleri 2 adet köpek eğitim parkı da kazandırdı. Türkmen ve Kadıkalesi mahallelerinde bulunan parklarda köpek oyun üniteleri, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve suluklar bulunuyor. Ayrıca sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin su, gıda ve korunma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kentin tüm parklarına ve farklı noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirildi.

‘TÜM CANLILARDAN SORUMLUYUZ’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokak hayvanlarının kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde yaşayan tüm canlılardan sorumlu olduğumuza inanıyor ve can dostlarımızın sağlıklı koşullarda yaşam hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Bu kapsamda Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde çok sayıda kedi ve köpeği konuk ediyor, tedavi ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca onlar için farklı projeler geliştirip yaşama geçiriyoruz. Kuşadası artık hayvan dostu bir kent haline geldi” diye konuştu.