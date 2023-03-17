Kuşadası Belediyesi tarafından kadınlar için düzenlenen ücretsiz pilates dersleri devam ediyor. Kadınları sportif faaliyetlere yöneltmek amacıyla düzenlenen kurslar, hafta içi 5 gün Uğur İnan Spor Salonu’nda veriliyor.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediyespor ile iş birliği içerisinde kadınları sporun farklı dallarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Uğur İnan Spor Salonu’nda verilen pilates kursu, kentte yaşayan kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kurslar Çarşamba ve Cuma günleri 15.00-16.00, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleriyse 20.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmek için anne adaylarının da katıldığı aktivitede kursiyerler, spor antrenörleri Bedirhan Güllüdağ, Derya Yener ve Ayfer Üyücü eşliğinde spor yaparak hem eğleniyor hem de sağlıklı yaşam için gerekli olan zindeliği kazanıyor.

‘Kursun çok faydasını görüyorum’

Kuşadası Belediyesi tarafından verilen ücretsiz pilates derslerine düzenli olarak katılan Pelin Tansu, “Kursun çok faydasını görüyorum. Derslere katılmaya başladıktan sonra kendimi daha enerjik ve sağlıklı hissetmeye başladım. Antrenörler de bizlerle yakından ilgileniyor. Bize bu imkanı sağlayan Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

‘Sağlıklı yaşam için spor yapmak şart’

Kuşadası Belediyesi’nde görevli spor antrenörü Bedirhan Güllüdağ ise, “Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak çok önemli. Havalar ısındığında kurslarımızı açık alanlara taşıyacağız. Tüm Kuşadalı kadınları pilates derslerimize bekliyoruz” diye konuştu.