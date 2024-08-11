Bu kapsamda yaşama geçirilen ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti ile sahillere yerleştirilen hijyenik duş ve soyunma kabinleri Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı turistlere 5 yıldızlı otel konforunda tatil imkanı sunuyor.

Göreve geldiği günden beri vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Ömer Günel, 401 bin 12 metrekare plaj alanında sahip Kuşadası’nda 20 Mayıs tarihinden itibaren ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasını başlattı. Memnuniyetle karşılanan hizmetin ardından sahillerde modern ve hijyenik duş ve soyunma kabinleri de vatandaşların kullanımına açıldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran tatilciler, halkçı hizmet anlayışı için Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

“TÜRKİYE’DE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR HİZMET”

Kuşadası’na ilk defa tatile geldiklerini belirten Güner Devlet, “Kuşadası’ndaki plajlarda belediyenin başlattığı hizmet açıkçası bizleri çok şaşırttı. Çünkü kilometrelerce uzunluktaki sahilde hem modern ve estetik duş kabinleri ve soyunma odaları yer alıyor hem de ücretsiz şekilde şemsiye ve şezlonga erişilebiliyor. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir hizmet anlayışı yok. Kuşadası Belediyesi’ne ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e bu hizmeti için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra tatil için ilk adresimiz Kuşadası olacak” dedi.

“TATİLCİLER İÇİN TÜM İMKÂNLAR DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının mükemmel olduğunu belirten Ramazan Dirik ise, “Sahiller her zaman hijyenik ve konforlu. Bizler gelip hem şezlong ve şemsiyeden faydalanabiliyoruz hem de en yakın duş alanlarında duşumuzu alıyoruz. Tatilciler için her türlü imkân düşünülmüş. Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederim” diye konuştu.

KUŞADASI MAVİ BAYRAKLI PLAJLARINDA DENİZ KUM GÜNEŞ KEYFİ

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) belirlediği kriterler doğrultusunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında 2024 yılında Kuşadası’nda 24 plaj ile bir marinada dünyanın en seçkin çevre ödülü olan Mavi Bayrak dalgalanacak.

TÜRÇEV yetkililerinin deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonrasında 7’si Kuşadası Belediyesi bünyesinde bulunan toplam 24 plaj ile bir marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Kuşadası Belediyesi, sürdürdüğü çevre odaklı yatırım ve çalışmalarla kentin Mavi Bayraklı halk plajlarını korudu. TÜRÇEV’in değerlendirmesinden tam not alan Kuşadası Belediyesi’ne ait ARYA A.Ş’ye bağlı Güvercinada, Kadınlar Denizi, Kuştur, Adakum, Ada Camping / Sevgi Plajı, Green Beach ve Secret Beach plajlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanacak.