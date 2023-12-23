Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yıl boyunca devam eden ekonomik destek ve gıda yardımlarını arttırdı. Geride kalan dört buçuk yıllık hizmet süresi boyunca sosyal belediyecilik alanında önemli girişimleriyle öncü olan Başkan Ömer Günel, ‘’İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gıda, yakacak, kırtasiye, beslenme destekleri sunuyoruz. Yeni projelerimizle yıl boyunca devam eden yardımlarımıza bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KIRTASİYE YARDIMLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Okulların açıldığı günden beri ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için eğitim desteğini sürdüren Kuşadası Belediyesi, bugüne kadar Güvercinmasa’ya yapılan taleplerin değerlendirilmesiyle 1053 öğrenciye kırtasiye desteği sağladı. İçerisinde ihtiyaç durumuna göre kalem, defter, kalemtıraş, kalem kutusu ve cetvel seti gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketler, ailelere teslim edilmeye devam ediyor.

10 AYDA 80 BİN LİTRE SÜT DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi, kentte ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına süt desteği sağlamaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi, 10 ayda 80 bin litre sütü, toplam 1113 çocuğa teslim etti. Her çocuk için aylık 8 litre süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’ adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor.

BESLENME ÇANTALARINI KUŞADASI BELEDİYESİ DOLDURUYOR

Kuşadası Belediyesi, süt desteğinin yanı sıra ilk ve ortaokul öğrencileri için de beslenme çantası desteği sunuyor. Haftalık olarak ailelere teslim edilen beslenme çantalarında çocukların ara öğün ihtiyacını karşılayacak kuruyemiş, meyve, süt, sandviç ekmeği ve su bulunuyor. 10 ayı geride bırakan proje kapsamında bugüne kadar 1630 öğrenciye toplam 132 bin beslenme paketi desteği sağlandı.

KIŞ AYLARINDA GIDA PAKETLERİ DESTEĞİ

Alım gücünün her geçen gün düştüğü ülke şartlarında Başkan Ömer Günel, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlıklara başladı. Bir ay boyunca 4 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarının tümünün yer alacağı paketlerin dağıtımı, taleplerin incelenmesinin ardından başlayacak.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YAKACAK YARDIMI

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel öncülüğünde kış aylarıyla beraber ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapmaya başladı. Kuşadası Belediyesi, 23 mahalle muhtarının verdiği bilgiler ve Güvercin Masa’nın 444 71 14 numaralı telefon hattından yapılan başvurular sonrası belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu yakacak yardımı kapsamında bugüne kadar 1743 haneye yakacak ulaştırdı. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan ağaç budamalarından elde edilen atık ağaçlar da yakacak odun haline getirilerek Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyacı olan hanelere ulaştırıyor. Yakacak yardımı kış boyunca devam edecek.

‘EVDE BAKIM HİZMETİ’ GENİŞLEYEN KADROSU İLE HİZMETE DEVAM EDİYOR

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayan ‘Evde Bakım Hizmetleri’ birimi ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret edip kuaför, berber, kişisel bakım ve temizlik hizmetleri sunuyor. 444 71 14 numaralı telefon üzerinden Güvercin Masaya yapılan başvurular doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi kişiler, Kuşadası Belediyesi tarafından hizmet alıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ‘KANTİNKART’ UYGULAMASI YOLDA

Başkan Ömer Günel, çocuklar için hayata geçirdiği süt dağıtımı ve kırtasiye yardımından sonra ‘kantinkart’ projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başkan Ömer Günel, “ Kantinkart uygulamamızla öğrencilerimiz artık kantinlerden ücretsiz yiyecek ve içecek alabilecek. Kuşadası’nda hiçbir ebeveyn çocuğunun okul harçlığının derdine düşmeyecek” ifadelerini kullandı.

