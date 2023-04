İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen seminerde projeye paydaş olan bütün sivil toplum örgütlerini temsilen konuşan Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver; “Amacımız afette organize olabilmek ve Kuşadası’nı daha dirençli hale getirebilmektir” dedi.



Kuşadası Belediyesi öncülüğünde Kuşadası Kent Konseyi ve AKUT iş birliğinde kurulan Deprem Koordinasyon Ekibi, çalışmalarına başladı. Bu çerçevede İbramaki Sanat Galerisi’nde bir deprem bilgilendirme semineri gerçekleştiren ekip, ileride yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kuşadası’nı depreme karşı daha dirençli hale getirmeyi ve her bir vatandaşın bilgilenmesini hedefleyen Deprem Koordinasyon Ekibi, uzmanlar eşliğinde oluşturulan çalışma şemasına göre Mahalle Meclislerini ve “Mahalle Afet Gönüllüleri Ekibini” kurarak düzenli olarak eğitim ve seminerler düzenleyeceklerini belirtti.



“Her mahallede afet gönüllüleri olacak”

Seminerde konuşan Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, projeye verdiği önem ve destekten dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederek depreme karşı bilgi seviyesini artırmak için iş birliği içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Ünver, “Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi ve Arama Kurtarma Derneği AKUT ile birlikte afet öncesi ve sonrası için bir koordinasyon ekibi oluşturduk. Amacımız depreme hazırlanmak. Bu çerçevede halkımızı bilgilendirmek için seminerler düzenliyoruz. Bu koordinasyon dahilinde bir şema oluşturulacak, mahalle meclisleri kurulacak. Her mahallede 'Mahalle Afet Gönüllüleri' oluşturacağız, eğitim ve seminerleri sürekli olarak gerçekleştireceğiz. Sivil Toplum Kuruluşları ve halkın içinde olmadığı hiçbir çalışma başarılı olamaz. Bunu tek bireye kadar indirmemiz lazım. Biz de bu duyarlılığı oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız afette organize olabilmek ve Kuşadası’nı daha dirençli hale getirebilmektir. Bizim bir can kurtarmamız çok önemli” dedi.



Arama Kurtarma Derneği Akut Kuşadası Ekip Lideri Yardımcısı Vahap Ağırtaş ise seminerde bilgili toplumun daha çok hayat kurtaracağını vurgulayarak “Bilgi hayat kurtarır diyerek yola çıkıyoruz ve seminerleri artırıyoruz. Bilgili bir toplum oluşturur ve depremle yaşamayı öğretirsek kayıplarımızın olmamasını sağlarız” diye konuştu. Ağırtaş, katılımcılara deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında ne yapmaları gerektiğini örneklerle anlattı. Seminer sonunda merak edilen soruları da yanıtlayan Ağırtaş, katılımcılara bilgilendirme kitapçığı ile sertifika takdim etti.