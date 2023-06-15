Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası, sahip olduğu eşsiz doğası ve Mavi Bayraklı plajları sayesinde her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kuşadası Belediyesi de tatil için kenti tercih eden turistlerin unutulmaz anlar geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi, kendi sorumluluğunda olan tüm plajları yaz sezonuna hazırladı. Ekipler, Sahil Evleri Plajı, Sevgi Plajı, Kadınlar Denizi Plajı, Kuştur Sahili ve marina yanındaki Halk Plajında kumları özel bir makine aracılığıyla elenerek yabancı cisimlerden arındırdı.

Tahrip olmuş soyunma kabinlerini, duşları, şezlongları ve engelli rampalarını yenileriyle değiştiren ekipler, ayrıca plajlarda taş ve ot temizliği de yaptı. Turistlerin denizin ve kentin sunduğu tatil olanaklarından doyasıya faydalanabilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları yapan Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları takdirle karşılandı. Kuşadası’nda dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan Mavi Bayrak’a sahip, 24 plaj bulunuyor. Güzelliği ve temizliği ile dikkat çeken plajlarda, Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya A.Ş.'ye bağlı cankurtaranlar da görev yapıyor.

DENİZDE ENGELLER KALDIRILDI

Kuşadası Belediyesi, engelsiz bir kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında plajlardaki engelli rampalarının bakım ve onarımlarını da tamamlandı. Ahşap malzemeden yapılan rampalar, yenilenme işlerinin ardından plajlara yerleştirildi. Rampalar sayesinde engelli bireyler ile yaşlı, yürüme güçlüğü çeken ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar denize rahatça girebiliyor. Kuşadası’nda sayıları her geçen yıl artan engelli rampaları Kuştur Plajı, Türkmen Mahallesi'ndeki halk plajı, İdareciler, Yuvam ve Köyüm siteleri önü (Long Beach) ile Sevgi ve Venüs Plajı’nda bulunuyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL İMKANI

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumunda olan Kuşadası, yerli ve yabancı turistlere Ada Camping gibi farklı tatil seçenekleri de sunuyor. Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içerisinde Davutlar Sevgi Plajı’nda 2 yıl önce açtığı kamp ve karavan alanı olan Ada Camping, doğanın içerisinde konforlu ve güvenli bir tatil ortamına sahip. Ada Camping, bünyesinde bulunan 90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 24 karavanın yanı sıra sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve market ile kamp severlerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda alanın dört bir yanında bulunan kameralar ile 7-24 güvenlik sağlanıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Kuşadası Belediyesi, sürdürdüğü çevre odaklı yatırım ve çalışmalarla kente Mavi Bayraklı yeni halk plajları kazandırıyor. Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kuşadası Belediyesi’ne ait ARYA A.Ş tarafından işletilen halk plajlarında, geçen yıl 6 olan Mavi Bayrak sayısı hizmete yeni açılan Adakum Plajı’yla birlikte bu yıl 7’ye yükseldi. 2023 turizm sezonunda Kuşadası’nda Ada Kum Plajı, Kuştur Halk Plajı, Güvercinada, Kadınlar Denizi Plajı, Sunrise, Green Beach ve Ada Camping Sevgi Plajı’nda Mavi Bayrak dalgalanıyor.

TEMİZLİK VE HİJYEN HER ZAMAN ÖN PLANDA

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler, düzenli olarak plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip, yabancı cisimlerden arındırıyor. Denizdeki yosunları da toplayan ekipler, tatilcilerin sıklıkla kullandığı soyunma kabinlerinin, duşların ve şezlongların da düzenli olarak bakımını gerçekleştiriyor. Ziyaretçilerin denizin keyfini güvenli bir ortamda çıkarmaları için hijyen tedbirlerini de elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları tatilciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

CANKURTARANLAR GÖREV BAŞINDA

Kuşadası Belediyesi’nin işlettiği plajlarda gümüş belgeli cankurtaranlar da görev yapıyor. Tam donanımlı cankurtaranlar, turizm sezonunda her ay 8 kurtarma tatbikatı yapıyor. Sabah 09.00 ile 19.00 saatleri arasında çalışan cankurtaranlar, dürbün, bot, jet skinin yanı sıra drone ile de havadan sürekli denizi tarıyor. Kıyıdan sık sık anons yaparak uyarılarda bulunan cankurtaranlar sayesinde Kuşadası’nda tatilciler denize rahatça girebiliyor. Plajlarda ayrıca 24 saat kayıt yapan yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları da bulunuyor.

“GURUR DUYUYORUZ”

Bir plajın Mavi Bayrak alabilmesinde yüzme suyu kalitesi, deniz suyu temizliği, çevre eğitimi ve bilgilendirme, can güvenliği ve hizmetler gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Plajlarımızda Mavi Bayrak sayısının artması mutluluk verici. Aydın’da en çok Mavi Bayraklı plaja sahip belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası alanda destinasyon belirleme sürecinin en önemli ölçütlerinden olan Mavi Bayrak denizlerimizin, plajlarımızın temiz ve güvenli olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

