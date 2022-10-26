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Adabahçe’nin bereketli toprakları kış fideleri ile buluşuyor 

Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de kış hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda karnabahar, brokoli, lahana, pırasa ve kereviz gibi kış sebzelerinin fideleri ‘malçlama’ yöntemiyle Adabahçe’nin bereketli topraklarıyla buluşturuluyor. 

Kuşadası 26.10.2022, 23:37
Adabahçe’nin bereketli toprakları kış fideleri ile buluşuyor 
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Kuşadası Belediyesi tarafından 'Toprağa Sarıl, Üretime Katıl’ sloganı ile yaşama geçirilen Adabahçe’de yaz sebzelerinin hasadı geçtiğimiz Eylül ayında tamamlandı. Toplam 10 dönümlük bir arazide Mayıs ayında toprakla buluşturulan domates, patlıcan, kabak, biber, salatalık, acur, kavun ve karpuzların hasadından yaklaşık 2 bin kilogram mahsul toplandı. Hasat sonrası elde edilen mahsuller, Adamarket Ekspres ve Adamarket Karavan araçları aracılığıyla Kuşadalıların sofralarına ulaştırıldı. 

İhtiyaç sahibi ailelere destek verildi

Kuşadası Belediyesi, Adabahçe’nin bereketli topraklarında yapılan yaz hasadında toplanan ürünlerden ihtiyaç sahiplerinin de faydalanmasını sağladı. Bu amaçla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri içerisinde sebze ve meyvelerin olduğu gıda paketleri hazırladı. Ardından paketler ekipler tarafından kentin farklı mahallelerinde oturan vatandaşlara ulaştırıldı. Gıda paketlerini teslim alanlar Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

5 bin fide toprakla buluştu

Kuşadası Belediyesi’ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde bulunan Adabahçe’de, 21 dönümlük arazinin 10 dönümü üzerinde kışlık sebzelerin, yerli fide ve tohumların ekim ve dikim çalışmaları devam ediyor. Kış sezonu için şu ana kadar yaklaşık 5 bin karnabahar, brokoli, beyaz ve kırmızı lahana, ıspanak, pırasa, turp ve kereviz fidesi toprağın yabani otlardan, dondan ve aşırı ısıdan korunmasını sağlamak amacıyla kullanılan malçlama yöntemiyle dikildi. Kış hazırlıkları kapsamında ilerleyen dönemde farklı sebzelerin tohum ve fideleri de toprakla buluşturulacak.

‘Sağlıklı ürün yetiştirmeye devam edeceğiz’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Adabahçe’den bugüne kadar binlerce ton mahsul elde ettik. Ürünlerimizi hemşehrilerimize ulaştırdık. Adabahçe, sosyal belediyecilik alanındaki faaliyetlerimize de önemli katkılar sundu. Çünkü biz Kuşadası’nda yaşayan her kesimden sorumluyuz. Unutmamalıyız ki pandemi döneminde ucuz ve sağlıklı tarım ürünlerine kolay ulaşmanın önemi ortaya çıkmıştı. Adabahçe’de yıl boyunca sağlıklı ürünler yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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