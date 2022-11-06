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Altı yıl sonra denizi görmenin mutluluğunu yaşadı

Kuşadası Belediyesi 6 yıl önce İzmir’de geçirdiği boyun fıtığı ameliyatı sonucu belden aşağısı felç olduğu için uzun süre yatağa bağımlı halde yaşayan Meltem Şen’in (54) denizi görme özlemine son verdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınarak deniz kıyısına götürülen Şen, “Deniz kokusunu tekrar içime çekip, dalgaların sesini duyduğum için çok mutlu oldum” dedi.

Kuşadası 06.11.2022, 17:06
Altı yıl sonra denizi görmenin mutluluğunu yaşadı
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Kuşadası’nın Alacamescit Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan ev hanımı Meltem Şen, 6 yıl önce İzmir’deki bir devlet hastanesinde boyun fıtığı ameliyatı oldu. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta doktorlar tarafından Şen’in boynundaki omuriliği ve sinirleri sıkıştıran fıtık parçalarına müdahale edildi. Ameliyattan çıkan Şen’in aynı gün boynundan aşağısı tutmamaya başladı. Bunun üzerine Şen, tedavi için yakınlarının yardımıyla İzmir’deki başka bir hastaneye yatırıldı. Tekrar ameliyata alınan Şen, sağlık durumunda bir değişiklik olmayınca yatağa bağımlı hale geldi.

Azmi sayesinde tekrar yürümeye başladı

Evinde günlük yaşamını akrabaları ve komşularının yardımıyla sürdüren Meltem Şen, 4 Nisan 2017’de İzmir’deki farklı bir hastanede bir kez daha ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrası fizik tedaviye başlayan Şen, el ve ayaklarındaki hisleri az da olsa geri kazandı. Bir süre sonra oturur duruma gelebilen Şen, azmi sayesinde geçen yıldan itibaren yürüteçle yürümeye başladı. Tedavi sürecinde Kuşadası Belediyesi de Meltem Şen’i yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şen’e evde bakım hizmeti sunarak banyo, temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçlarını giderdi.

Gözyaşlarını tutamadı

Evinden dışarıya sadece hastaneye gitmek için ambulansla çıkabilen Meltem Şen, yıllardır özlediği denizi görmek için Kuşadası Belediyesi’nden yardım istedi. Harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Şen’i evinden engelli hizmet aracıyla alarak Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Yılancı Burnu sahiline götürdü. Altı yıl sonra yeniden deniz kıyısında olmanın heyecanını yaşayan Şen, gözyaşlarını tutamadı. Tekerlekli sandalyesinde manzarayı izleyip, Türk kahvesi içmenin keyfini çıkaran Şen, kendisine bu imkanı sunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

‘Umutlarını kaybetmesinler’

Altı yıl aradan sonra sahil kenarına inerek denizin kokusunu yeniden içine çekmenin büyük bir özgürlük olduğunu belirten Meltem Şen “Yıllar önce geçirdiğim bir fıtık ameliyatı sonrası yatağa mahkum oldum. Doktorlar bana bir daha yürüyememe ihtimalinden bahsettiğinde dünyalar başıma yıkıldı. Ama yılmadım ve son ameliyatta hislerimi geri kazandım. İzmir’de yaşayan kız kardeşimin desteğiyle hastanede fizik tedavi gördüm. Daha sonra Kuşadası Belediyesi’nin sunmuş olduğu evde bakım hizmetinden faydalanmaya başladım. Düzenli olarak gelen ekipler benim hayata tutunmamı sağladı. Onların desteği sayesinde kendimde daha fazla güç bulmaya başladım. Şimdi evde zor da olsa yürüteçle yürüyorum. Uzun zamandır evden dışarı çıkıp sosyalleşmenin ve denizi görmenin hasretini çekiyordum. Bunu Kuşadası Belediyesi’nden talep ettiğimde gerçekleşeceğini düşünmemiştim. Sadece hayalini kurmak bile beni mutlu ederken şimdi bu özgürlüğü gerçekten yaşıyorum. Benimle benzer durumda olan hastalara iyileşme umutlarını asla yitirmemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

‘Mutluluğuna ortak olduk’

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ise Evde Bakım Birimi görevlilerinin kentte yaşayan engelli, yoksul ve dar gelirli insanların yardımına koşmak amacıyla özveriyle çalıştığını söyledi. Evde Bakım Birimi’nde ihtiyaç sahibi kişilere banyo, temizlik ve kişisel bakım hizmeti sunulduğunu belirten Yalçın, “Ekibimizde toplam 10 kişi görev yapıyor. Yüzde 71 oranında engelli olan Meltem Şen, bizi arayıp dışarı çıkamadığı için uzun süredir denizi göremediğini söylediğinde anında harekete geçtik. Kendisini evinden alıp önce deniz kenarına sonra da kentin farklı noktalarına götürdük. Mutluluğuna ortak olmak bizleri de çok sevindirdi” diye konuştu.

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