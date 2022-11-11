Başkan Günel: “AKP’yi sandık korkusu sardı”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, AKP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulundu. AKP İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile ilgili gerçek dışı iddialarını yargıya taşıyan Başkan Ömer Günel “İftiracılara karşı hukuki mücadelemiz sürecek. Mustafa Gökçe milletvekilliği primini bizim üzerimizden yapmaya çalışmaktadır. Ancak kendisine buradan ekmek çıkmaz. Haydi, başka kapıya” dedi.

“Henüz kendi yaşadığı Mahalleyi tanımayandan milletvekili olmaz”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mustafa Gökçe’nin Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde düzenlenen 3. Kuşadası Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu ile ilgili yaptığı açıklamanın yalan ve iftiraya dayandığını ifade ederek,“Tüm ziyaret alanı balık restoranları olan Sayın Mustafa Gökçe’ye tavsiyem milletvekili adayı olacaksa öncelikle Milli Bayramlarda yer almalı, nimetlerinden faydalandığı Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlamalı ve bu Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duymalıdır. Ticari işletmesinin bulunduğu Yavansu Mahallesi’ni bile henüz tanımayan Sayın Gökçe’nin milletvekili adayı olması için önce kendisini tüm Aydın’ı gezerek sorunlarını öğrenmeye davet ediyorum.

Ülkemizi yangın yerine çeviren, halkımızı her geçen gün yoksullaştıran uygulamaların mimarı olan AKP’nin sandıkta yaşayacağı hezimetin korkusu ile hareket ederek, siyasi etikle bağdaşmayan, yalan ve iftiraya dayalı iddialarını, hiçbir beis görmeden kamuoyu ile paylaşan AKP Kuşadası İlçe Başkanı Sayın Mustafa Gökçe’nin bizim üzerimizden pirim yapmasına izin vermeyeceğim. Ona buradan iş çıkmaz. Haydi, başka kapıya. Her kim olursa olsun iftiracılara karşı hukuki mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecektir” dedi.