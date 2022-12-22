Başkan Günel; “Bacasi tütmeyen ev kalmayacak”

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Yıl boyunca ev eşyasından giysiye, gıda paketinden eğitim ve yakacak desteği ile barınmaya kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, şimdi de Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrası belirlediği ihtiyaç sahibi hanelere soba dağıtmaya başladı. Sobalar, dağıtımın ilk gününde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İkiçeşmelik, Hacıfeyzullah, Alacamescit ve Hacıfeyzullah mahallelerinde oturan ailelere ulaştırıldı. Sobalarını teslim alan aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Soba yardımının belirlenen program dâhilinde devam edeceği belirtildi.

Kuşadası’nda yaşayan her kesimden sorumlu olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Başkanımız Ömer Günel’in sosyal belediyecilik alanında belirlediği kriterler doğrultusunda kentimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yardımlarımızı Güvercin Masaya yapılan başvurular ve muhtarlıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ulaştırıyoruz. Maddi açıdan zor durumda olan hemşehrilerimize başta yakacak olmak üzere birçok farklı alanda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.