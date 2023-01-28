Başkan Günel'in Vizyon Projesi için geri sayım başladı

Yeni dünyanın yenilikçi turizm projesi Mars Colony 2023 yılında hayata geçiriliyor. Kuşadası’nın potansiyelini, turizm alanındaki değişimini ve gelişimini ortaya koyacak projenin başlangıcı için ilk kazma Mayıs ayında vurulacak. Kasım ayında ise proje alanında hazırlanacak örnek konaklama odaları Kuşadalılara ve Türkiye’ye tanıtılacak.

Tesis içinde rekabetçi ve ilham veren bir nesil yetişmesine yardımcı olmak, yaratıcı düşünceyi destekleyen ve hayal gücünü ateşleyen Mars temalı çocuk müzesi, deneyimler, atölye çalışmaları, bilim insanlarının çocuklarla buluştuğu eğitimler, inovatif yarışmalar, uzay mutfağı, 3D printer teknolojileri, karşılama robotları, kişiselleştirilmiş içecekler ve robot mutfaklarla hizmet veren konaklama tesisi yer alacak. Proje, Kuşadası ve yeni dünyanın vizyon turizmine katkı sunacak.

İlk etap 30 Ağustos'ta başlıyor

Projenin ilk etabı Mayıs ayında başlayacak olup 30 Ağustos’ta hizmet girecek. İkinci etap başlangıcına da Kasım ayında başlanarak takip eden sezon açılışında hizmete girecek.

Günde 120 Bin Turist ağırlayacak

Ziyaretçilerin kapsüllerde astronot yiyecekleriyle besleneceğini ve günde 120 bin turistin çekilmesinin hedeflendiğini anlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bilinçli turistler artık güneş, deniz, kum turizmi yerine kendilerine farklı deneyimler yaşatan destinasyonları tercih etmeye başladı. Biz bu projeyle Y ve Z kuşağını bölgemize çekmeyi hedefliyoruz. 14 bin metrekare alanda hayata geçirilen projemizde 32 kapsül olacak. Projemizi günde 120 bin kişinin ziyaret etmesini ön görüyoruz” dedi.

Başkan Günel'den kum ocağı müjdesi

Öte yandan başkan Ömer Günel, Yavansu Mahallesi’nde bulunan kum ocağının en kısa sürede kaldırılıp Uydukent bölgesinde tespit edilen uygun bir alana taşınacağının müjdesini verdi. Böylece, Yavansu Mahallesindeki site sakinlerinin bir isteği daha gerçekleştirmiş oluyor.