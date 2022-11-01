Başkan Ömer Günel: “Kuşadası Turizminde değişim zamanı”

Kuşadası’nda turizm sektörünün paydaşları Türk mutfağını dünyaya tanıtmak ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1995 yılında kurulan KUPAD’ın geleneksel sezona veda kahvaltısında bir araya geldi. Lucky’s Club’ta düzenlenen kahvaltıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, KUPAD Başkanı Aydın Sürer, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı (KUTO) Serdar Akdoğan, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, ADÜ Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, Gastronomi Derneği Başkanı Doç. Dr Emrah Köksal Sezgin ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’ye örnek olacak kent

Kahvaltıda konuşan KUPAD Başkanı Aydın Sürer, Aydın ve Kuşadası’nın deniz, kum ve güneş turizminin yanında gastronomi turizminde de Türkiye’ye örnek olabilecek bir kent olduğuna dikkat çekti. KUPAD olarak Kuşadası’nın yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla her yıl çeşitli uluslararası fuar, festival ve etkinliklere katıldıklarını ifade eden Sürer, Başkan Ömer Günel’e kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

‘Kişisel deneyimler ön plana çıktı’

Başkan Ömer Günel ise göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede Kuşadası’ndaki turizm çeşitliliğini artırmak için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Artık önümüzde hızla dijitalleşen bir dünya var. Günümüzde yerli ve yabancı turistler tatillerini cep telefonlarındaki uygulamalardan planlıyorlar. Turlar eskisi kadar ilgi toplamıyor. Tam tersine tüm dünyada insanlar kendilerine kişisel deneyimler sunacak alternatiflere yöneliyorlar. Bu alanda da lezzet yani gastronomi turizmi ön plana çıkıyor. Biz KUPAD ile bugüne kadar çok güzel işlerin altına imza attık” dedi.

‘Herkes taşın altına elini koymalı’

Kuşadası’nın turizm anlayışı ve çeşitliliğinde artık değişim yaşanmaya başladığını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Ayhan Sicimoğlu ile birlikte Kuşadası Sokak Festivali adı altında çok önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Festivalde Kuşadası’nın kendine özgü lezzetlerini müzik ve sokak gösterileriyle harmanlayıp, ön plana çıkarttık. Etkinlik sayesinde Kuşadası’nın adı ulusal ve uluslararası medyada kendisine geniş yer buldu. Kuşadası’na tatil için gelenler çok farklı bir deneyim yaşama şansı yakaladı. Kaliteden taviz vermeden her yıl Kuşadası Sokak Festivali’ni düzenlemeye devam edeceğiz. İlerleyen dönemde kentimizdeki turizm çeşitliliğini artırmak için farklı projeler geliştireceğiz. Şimdi Kuşadası turizminde değişim zamanı. Kuşadası’nın dünyada daha çok tanınması için de herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor” diye konuştu.