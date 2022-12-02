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Başkan Yardımcısı Turan; “Önce kapınızın önünü süpürün!”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin yoğun sağanak yağışların ardından kentte yaşanan alt yapı sorunları ile ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan “Görüyoruz ki 30 yıldır yapılmayan hizmetlerin 3.5 yılda yapılması sizi incitiyor. Siz incinmeye devam edin.  Biz Kuşadası için hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

Kuşadası 02.12.2022, 15:03
Başkan Yardımcısı Turan; “Önce kapınızın önünü süpürün!”
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Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin yoğun sağanak yağışların ardından kentte yaşanan alt yapı sorunları ile ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan “Görüyoruz ki 30 yıldır yapılmayan hizmetlerin 3.5 yılda yapılması sizi incitiyor. Siz incinmeye devam edin.  Biz Kuşadası için hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:  “AKP İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, milletvekilliği aday adaylığı coşkusu ile hadsiz salvolarına devam ediyor. Sayın Gökçe! Sen önce kapının önünü bir süpür de öyle gel. 12 yıldır, 5 dakikalık bir sağanak sonrasında Venedik sokaklarına dönen çevre yolunu diline dola.  AKP İlçe Başkanı olarak bu sorunun çözümü için ne adım attın onu anlat. Çok değil, 9 ay önce bir kadın sürücü orada boğulma tehlikesi yaşadı. Haberin oldu mu? Yıllardır Karayolları tarafından yapılmayan 2 km’lik Davutlar Karayolunu yaptırmak için bir girişimin olacak mı? Kuşadası -Söke Çevre Yolu güneş battıktan sonra korku bulvarına dönüşüyor. Yol aydınlatmaları yanmıyor. Araçlar sürekli kaza yapıyor insanların hayatları tehlikeye giriyor. Senin için insan hayatının bir önemi var mı? Otel lobilerinden, balık lokantalarından kafanı bir dışarı çıkart da 20 yıldır temsilcisi olduğun iktidar partisinin ezdiği vatandaşın halini gör. 

Sokakta vatandaş aç aç!!! 

Sizin gibi sırça köşklerinizde ejder meyveleri ile sofra kurmuyor. Kültür ve turizm kentinde takmışsın “belediye neden kültür ve sanat etkinlikleri yapıyor.” ama Kuşadası’nda heykel düşmanı oluyorsunuz, sınırı geçince heykel sevici oluyorsunuz. Boy boy fotoğraf çektiriyorsunuz. 

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu sayın Gökçe!!!

Kafanızı gömdüğünüz dedikodu sofralarından bir kaldırın da iktidarınızın yarattığı yangını söndürün. Ama sizin için bunun önemi yok sanırız! Siz hazine arazileri peşinde koşmaya devam edin. Zeytinlikler, meyve bahçeleri kapatın. Sonra belki imara açtırınca büyüklerinize, köşeyi dönersiniz. Araç kiralama işleriniz için yeni yöntemler arayın. Anlıyoruz ki iş hacminiz daralmış. Ağzınıza pelesenk ettiğiniz konularda yarın özür dilemek zorunda kalacaksınız unutmayın! Size Kuşadası Belediyesi’nden ekmek çıkmayacak. Bu da kafanızda iyice yer edinsin. Görüyoruz ki 30 yıldır yapılmayan hizmetlerin 3.5 yılda yapılması sizi incitiyor. Siz incinmeye devam edin.  Biz Kuşadası için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Daha yeni başladık… Bizi izlemeye devam edin.”

#Başkan Yardımcısı Turan Önce kapınızın önünü süpürün #Oğuzhan Turan #Kuşadası Belediyesi #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #Mustafa Gökçe #chp #akp #siyaset
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