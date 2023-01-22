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Çalıkuşu Kültür Evi Pelin Batu'yu Ağırladı

Kuşadası Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilenip, kente kazandırılan Çalıkuşu Kültür Evi şair, tarihçi ve oyuncu Pelin Batu;yu ağırladı.

Kuşadası 22.01.2023, 13:48
Çalıkuşu Kültür Evi Pelin Batu'yu Ağırladı
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Düzenlenen bir söyleşi ve imza günüyle sevenleriyle buluşan Batu, Sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir” dedi. Tarihi Kuşadası evlerinin bulunduğu Yıldırım Caddesi ndeki Çalıkuşu Kültür Evi, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerini misafir etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çalıkuşu Kültür Evi’nin son konuğu şair, tarihçi ve oyuncu Pelin Batu oldu. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve mza gününde sevenleriyle buluşan Pelin Batu, Çalıkuşu Kültür Evi’nin büyüleyici atmosferinde hayranlarıyla edebiyat, felsefe, tarih ve sanat üzerine sohbet etti. Oyunculuğa 1999 yılında Ferzan Özpetek Harem Suare isimli filmiyle adım atan Pelin Batu, daha sonraysa yaşamı, hayata bakış açısı ve sinema kariyeriyle ilgili gelen soruları yanıtladı. Kuşadası nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Pelin Batu, Diplomat bir babanın kızı olduğum için eğitim hayatım farklı ülkelerde geçti. Bu da benim edebiyat ve sanat hayatıma katkı sağladı. Ben edebiyatı ve yazı yazmayı çok seviyorum. Özellikle tarih ve felsefe beni besleyen alanların başında geliyor. Sanatla uğraşmak çok güzel bir duygu. Çünkü sanat hayatı güzelleştiren ve zenginleştirendir diye konuştu.

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