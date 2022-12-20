Can dostlar Kuşadası’nda huzur içinde uyuyor 

Hayvan severlerden gelen talep üzerine, Kuşadası Belediyesi tarafından 7 Eylül 2019 yılında YeniKöy yolu üzerinde Can Dostlar Defin Alanı adıyla açılan mezarlığa bugüne kadar 228 köpek ve 107 kedi defnedildi. Toplam 700 metrekarelik defin alanına sahip olan hayvan mezarlığına yaşamını yitiren evcil hayvanlar belediye görevlileri tarafından ücretsiz olarak defnediliyor. Defin işlemi için hayvanseverlerin Güvercin Masaya başvurup, ‘Hayvan Gömü Formu’ doldurması yeterli oluyor.

Sahipsiz sokak hayvanları da unutulmadi

Evcil hayvan sahipleri tarafından istenildiği zaman ziyaret edilebilen defin alanında sahipsiz sokak hayvanları için de ayrı bir bölüm bulunuyor. Can Dostlar Defin Alanı’nın bakımı, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından her gün yapılıyor. Böylece hayvan mezarlığının yıl boyunca temiz ve düzenli bir görünümde olması sağlanıyor.

‘Önemli bir eksikliği giderdik’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hayvanlara hem yaşarken hem de öldükten sonra sahip çıktıklarını belirterek, “Can Dostlar Defin Alanı’nı açarak kentimizdeki çok önemli bir eksikliği giderdik. Üç yılda defin alanımıza yüzlerce evcil hayvan ücretsiz olarak defnedildi. Böylece hayvan severler kaybettikleri can dostlarının mezarının nerede olduğunu bilmenin gönül rahatlığını yaşadı. İlerleyen dönemde çok sevdiğimiz ve büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz can dostlarımız için yürüttüğümüz çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.