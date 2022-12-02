CHP Genel Başkan Yardımcılarından Kuşadası Belediyesi’ne ziyaret 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i yeni makamında ziyaret etti.

Başkan Ömer Günel, geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılışı yapılan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette Kuşadası’nda yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgi genel başkan yardımcılarına bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ömer Günel “Partimizin çok değerli ve deneyimli yöneticileri ile bir araya gelmek moral ve motivasyonumuzu artırdı. Kendilerine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

CHP heyetinin Kuşadası ziyareti, bugün (1 Aralık 2022) saat 13.30’da Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin birlikte inşa edip hizmete açtığı Kuşadası Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi ve Kuşadası Otizm Destek Merkezi’nin açılışı ile sürecek.

Haber: Kent09