Chp Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan İktidara Sert Eleştiri

Kuşadası ziyaretinde iktidara sert eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, şöyle konuştu:

'Mersin’de ne yapıyorlarsa burada aynı şeyi yapıyorlar. İçişleri Bakanı milletin önüne çıkarak yalan söyledi. Bitmemiş bir soruşturmanın verileri sanki bitmiş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeyi terörle nasıl irtibatlandırabiliriz hesabıyla bir iftiranın başrolünü oynadı. İpliği pazara çıktı. Bırakın ipliklerini ördükleri battaniyenin, kazağın tamamı pazara çıktı ama utanacak yüz yok bunlarda. Utanmadan hala çıkıp milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeye başladılar. Şimdi bunun bir benzerini yine Kuşadası'nda yaşadık.

Her Zaman Olduğu Gibi Hedefleri Algı Yönetmek

Çok ilginç bir şekilde dokuz ay önce başlayan bir soruşturma. Dokuz ay önce deliller toplanmış. Dört ay önce bütün dosyalar toparlanıp savcılığa verilmiş. Toplanacak delil kalmamış. İfade verecek, soruşturmaya gidecek bürokratlar sokakta geziyorlar. Soruşturmayı yapan müfettişler bunlarla beraber oturup dosyaları incelemişler. Müfettiş ne sorduysa önüne vermiş. Bırakın engellemeyi soruşturmanın önünü açmak için bütün bilgileri paylaşmışlar. Kuşadası Belediye Başkanı ve yönetimi soruşturmanın önünü açmak üzere gereken bütün desteği ve yardımı vermiş. Soruşturmanın belli bir aşamasında da müfettişlerle iş birliği içerisinde muhtemelen yargı süreci boyunca görevde kalmaması gereken personele de el çektirilmiş, görevden alınmış. Bu insanlar sokakta geziyorlar. Davetiye çıkarsan gelip ifade verecekler. Ama mesele yargıyı çalıştırmak değil. Mesele gerçekten samimi bir yargı sürecini yönetmek değil. Mesele her zaman olduğu gibi algıyı yönetmek. Algıyı yönetmek için sabaha karşı insanların evlerini basarak evlerinden alıyorsunuz.

Masumiyet Karinesi Hiçe Sayıldı

Telefon etseniz çıkıp gelecek insanları sabaha karşı evini basarak çocuklarının gözü önünde terörist götürür gibi götürmenin alemi ne? Ben 32 yıllık hukukçuyum. Sayın belediye başkanımız 30 yıllık hukukçu. Böyle bir adliyeye getirme yöntemi eğer kasıt yoksa görülmemiştir. Öyle göstere göstere yolda sergileye sergileye yapmazsın. Güvenlik ve soruşturmanın gizliliği için böyledir. Ama ne yaptılar? Adliyenin önünde 7-8 dakika birer birer sergilediler. Bu bir suçtur. Bu masumiyet karinesinin baştan ihlalidir. Kulağımıza emniyet mensuplarının 'kadını götürün, o biraz önde dursun sonra diğerlerini getirin' diye özel talimatlar verdiği kulağımıza geliyor.

Akp İlçe Başkanı Suç İşlemiştir

Kararı Veren Hakim Akp İlçe Başkanına Soracak Mı? “ Soruşturma Devam Ederken Tutuklama Açıklamasını Nasıl Yaptın”

Bir başka mesele daha sorgular devam ederken, ifadeler alınırken AKP Kuşadası İlçe Başkanı çıkıp tutuklandılar diye açıklama yapıyor. Kararı veren hakimler, soruşturmayı yürüten savcılar çağırıp AKP başkanına soracaklar mı sen şu saat itibariyle böyle bir açıklama yaptın, oysa daha o saatte bir tutuklama kararı yoktu. Soruşturma devam ediyordu. İfadeler alınmaya yeni başlanmıştı. Sen neye dayanarak böyle bir açıklamada bulundun. Bir bunu sana biri söylediyse bu baştan yargıya müdahale demektir. İki, sana bunu biri söylemeyip de bu açıklamayı yaparsan bu adil yargılamayı etkileme suçu oluşturur. Doğrudan doğruya soruşturulması gereken bir işlem.

Soruşturma Evrakları Soruşturma Makamlarınca Sızdırılıyor

Ayrıca bir başka konu yine burada soruşturma evraklarının özellikle soruşturma makamları tarafından sızdırıldığını görüyoruz. Servis edildiğini görüyoruz. Sanık avukatlarının dahi elinde bulunmayan kopyalar, soruşturma evrakları özel olarak servis edilmiş. Bu başka bir algı operasyonudur.