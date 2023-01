CHP’li Gürbilek; “Kuşadası’nın hazine arazileri parsel parsel satılırken neden susuyorsunuz?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası’nın iki mahallesinde bulunan toplam 25 dönümlük hazine arazisinin TOKİ İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılmış olmasına AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’nin sessiz kalmasına tepki gösterdi. “Sayın Gökçe’nin, kentimizin hazine arazileri parsel parsel satılırken içinde bulunduğu derin sessizlik manidardır” diyen Gürbilek, “Sayın Gökçe, yoksa sizin Kuşadası ile olan bağınız ve bu kente duyduğunuz sevgi, siyasi çıkarlarınız ile mi doğru orantılıdır” diye sordu.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’in konu ile ilgili açıklaması şöyle: “Partimizi ve belediyemizi hedef almak için adeta pusuya yatıp fırsat kollayan AKP İlçe Başkanı Sayın Mustafa Gökçe, kentimizin çıkarları söz konusu olduğunda sus pus olmaktadır. Her fırsatta soluğu Ankara’da alarak milletvekili ve bakanlarla ‘Kuşadası’na yapılacak yatırımlarla ilgili (!)’ temaslarda bulunduğunu iddia eden Sayın Gökçe’nin, kentimizin hazine arazileri parsel parsel satılırken içinde bulunduğu derin sessizlik manidardır. Anlaşılan odur ki, Kuşadası’nın Yaylaköy ve Yeniköy mahallelerinde bulunan yaklaşık 25 bin dönümlük hazine arazisinin TOKİ tarafından satışa sunulması ve bu satıştan Kuşadası Belediyesi’nin pay alamayacak olması Sayın Gökçe’nin yoğun ajandasında kendisine yer bulamamaktadır. Ya da bu konu Sayın Gökçe’nin umurunda bile değildir. Bilindiği üzere hazine arazilerinin satış gelirleri üzerinden belediyelere alt ve üst yapı hizmetlerinde kullanılmak amacıyla belirli bir oranda pay aktarılmaktadır. Ancak bu satışlar Özelleştirme İdaresi veya Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı TOKİ İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldığında belediyelere aktarılan pay kesilmektedir. Bu da kentin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet sunması gereken belediyeler için önemli bir gelir kaybı anlamına gelmektedir. Bu paralar Kuşadası’nın ve Kuşadalılarındır. Yapılmak istenenin kentin parasını kaçırarak belediyenin elini zayıflatmak olduğu çok açıktır. Bu noktada iktidar partisinin Kuşadası temsilcisi olan ve kentin çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğunu iddia eden AKP İlçe Başkanı Sayın Gökçe’ye sormak istiyoruz: O çok verimli Ankara ziyaretlerinizde kentimizin hazine arazilerinin satışı aracılığıyla uğradığı zarar konusu hiç gündeminize gelmiş midir? Sorunun çözümü ile ilgili olarak merkezi hükümet nezdinde herhangi bir adım atmayı ya da girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Yoksa sizin Kuşadası ile olan bağınız ve bu kente duyduğunuz sevgi, siyasi çıkarlarınız ile mi doğru orantılıdır?”