Danışma merkezi ile Kuşadalı kadın ve çocuklar yalnız değil 

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadın ve çocukların yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. 2022 yılında 309 aileyle 897 görüşme gerçekleştiren Kadın Danışma Merkezi’nde iki psikolog ile bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanı görev yapıyor. Uzmanlar, kadın ve çocukların yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlara çözüm arıyor. Merkez bünyesindeki psikologlar, aynı zamanda aile danışmanlığı hizmeti de veriyor.

Çalışmalarını randevu sistemine göre yürüten Kadın Danışma Merkezi, 2022 yılında yerel eşitlik eylem planı kapsamında Kuşadası Belediyesi’nin kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güvence altına alan CEMR Protokolü’nü Aydın’da imzalayan ilk belediyelerden biri olmasında önemli bir rol üstlendi. Merkez, aynı zamanda yıl boyunca gerçekleşen göçmen kadınlara yönelik seminerler, çalıştaylar ve kadınların yeteneklerini göstermesinde aktif rol oynayan sergiler için de iş birliğinde bulunarak destek sağladı. Aynı zamanda Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde kente kazandırılan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde haftada bir gün Kadın Danışma Merkezi’nde görevli psikologlar tarafından ebeveynlere yönelik ücretsiz eğitimler verilmeye başlandı.