“Düşünce Özgürlüğü” CHP’ye gelince suç AKP’ye hak !!!

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in AKP İlçe Başkanı Mustafa Gökçe hakkında Cumhuriyet Savcılığına yaptığı şikâyete ‘düşünce özgürlüğü’ çerçevesinde jet hızında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. AKP’li siyasiler hakkında yapılan şikâyetlerin kısa sürede takipsizlik kararı verilerek sonuçlandırılması kamuoyu tarafından da tepkiyle karşılandı.

AKP İlçe Başkanı Kolluk Kuvveti mi yoksa Yargı mensubu mu?

AKP’li siyasilerin ya da partililerin hakaret içerikli paylaşımlarının ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında değerlendirildiğini belirten vatandaşlar, “Biz en ufak bir haklı eleştiri yaptığımız zaman hemen ‘halkı kin ve nefrete yöneltmek’ suçu ile cezalandırılıyoruz. Ancak AKP’li siyasi veya partililer hakarete varan açıklamalar paylaştıklarında düşünce özgürlüğü olarak kabul ediliyor. Kuşadası Belediyesi’ne yapılan operasyonda henüz mahkemeye çıkarılmamış ve ifade alma sürecinde olunmasına rağmen AKP İlçe Başkanı, ifadesi alınan kişiler hakkında tutuklama kararı açıklayarak alenen suç işlemiştir. AKP İlçe Başkanı, nereden ve kimlerden aldığı güçle yargıçlık rolüne soyunmaktadır? Masumiyet karinesinin açıkça ihlali olan bu açıklama ile ilgili olarak herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Adalet herkese eşit olmalı. İktidar ve yanlısına ayrı, muhalefete ayrı olmamalı “ diyerek tepkilerini ortaya koydular.

“Hukuki sürecin takipçisi olacağız”

Edinilen bilgiye göre AKP İlçe Başkanı Mustafa Gökçe hakkında verilen takipsizlik kararı ile ilgili hukuki sürecin henüz tamamlanmadığı ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in karara itiraz edeceği öğrenildi. Başkan Ömer Günel, sürecin takipçisi olacağını ifade ederek, “Ortada suç olan seviyesiz ve hakaret içeren açıklamalar da bulunurken hukuk sistemimiz ‘düşünce özgürlüğü’ çerçevesinde sadece AKP’li siyasileri korumakla mı görevlidir? Geçmişte yaşanan adaletsizliklerin bir daha tekrarlanmaması için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Eleştirileri her zaman değerlendiririz ancak şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma yapılan hakaretlerin cezasız kalmaması için de hukuki sürecin takipçisi olacağım” dedi.