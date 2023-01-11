Gazete sayfalarından tarihe yolculuk

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ‘Nostalji Gazeteler’ isimli sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Gazeteci yazar Ali Gençli'nin yaklaşık 50 yılda arşivlediği gazeteler içerisinden önemli gelişmelere yer veren sayfaların seçilmesiyle oluşturulan sergi, 13 Ocak Cuma gününe kadar ziyaret edilebilir.

Gazeteci yazar Ali Gençli'ye ait ‘Nostalji Gazeteler’ isimli sergi, İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle ziyarete açıldı. Kuşadası'nda görev yapan basın mensupları ve sanatseverler sergiye yoğun ilgi gösterdi. Ali Gençli'nin 1975 yılından bu yana arşivlediği 5 bin gazetenin içerisinden, tarihe yön veren önemli olaylara ilişkin haber ve manşetlerin yer aldığı sayfalardan oluşan sergide, yayın hayatını sonlandırmış bazı dergilerin ilk sayılarının örnekleri de bulunuyor. Sergi, 13 Ocak Cuma gününe kadar ücretsiz olarak izlenebilir.

Kuşadası Belediyesi’ne ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden gazeteci yazar Ali Gençli, "Öncelikle hiçbir zorluktan yılmayarak görevlerini sonuna kadar yapan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Kuşadası Belediyesi, bizler için önemi çok özel olan bir günde sergime kapılarını açtı. Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.