Gürbilek: “Yeter artık! Bu yalanlarla milletvekili olamazsın”

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediyesi'ni fay hattı üzerinde olduğunu öne sürdüğü eski çöp alanını imara açma iddiasıyla hedef alan AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe’ye yanıt verdi. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Yeter artık Sayın Gökçe! Yalanlarından ben yoruldum ama sen yorulmadın” diyen Gürbilek sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP İlçe Başkanı Sayın Mustafa Gökçe siyaset ciddiyet ister. Yalan dolan bilgiler ile artık Kuşadası halkını kandırmaya çalışmaktan vazgeç. Alanın jeolojik etüd raporu mevcut. Diline doladığın gibi bu alanda fay hattı yok. Birilerinin yalanları ile siyaset yapılmaz. Anladık milletvekilliğine oynuyorsun. Ama bu halk hem temsilcisi olduğun iktidara hem de sizin yalanlarınıza artık inanmıyor. Boş yere gündemi de bizleri de meşgul etme. Bu yalanlarla milletvekili olamazsın.

Sayın Gökçe göstermelik olarak deprem bölgesine gidip iki üç fotoğraf çektirip ondan sonra jet hızı ile Kıbrıs’a tatile gitmekle yürümez bu işler. İlla doğru bir şey yapmak istiyorsan çık meydanlara İMAR BARIŞI kalksın, İMAR BARIŞI bu felaketin asıl sebebidir diye açıklama yap. İnsanlar can pazarındaydı sizinkiler kamera pozunda sıra kavgasında. İlk 3 gün sahaya inemediniz on binlerce can sizin yüzünüzden yitip gitti. Cesaretin varsa KIZILAY’ın çadır ve gıda satışlarını gündeme taşı. Yüreğin yetiyorsa onbinlerce insan kurtarılabilecekken neden geç kalındı onun hesabını sor. Hazine arazilerini parsel parsel satmayı siz çok iyi bilirsiniz. Kuşadası’nda hazine arazilerinin parsel parsel satılmasına neden hiç sesiniz çıkmadı. Kuşadası’nın hakkı hülleli satış ile gasp edilirken neredeydin. İstanbul’da ecdadın ebedi istirahgahatının önüne gökdelenleri dikerken, başkenti parsel parsel satarken de halkı birlik beraberliğe davet ettin mi? Sizin siyaset ve hayat anlayışınız “hep bana rab bana” öteye geçmiyor. Deprem bu ülkenin bir gerçeği ama son 20 yılda saray sofrasının bütçe açığını kapatmak için çıkartılan “imar affı” da sizin iktidarınızın hukuksal bir garabetidir. İmar affı ile sözde yasalaştırdığınız binaların enkazında ölenlerin KATİLİ kim siz önce bunun cevabını verin. Sayın Gökçe 20 yıldır bu milleti kandırdınız. Ama sona yaklaştınız. Merak etmeyin! 14 Mayıs da 20 yıldır ezdiğiniz bu millet birlik beraberlik içinde size sandıkta gereken cevabı verecektir.”