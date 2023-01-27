banner54

banner34

Son Dakika
banner43

Her sağanakta Karayolları bakıyor Kuşadası Belediyesi çalışıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından Kuşadası için 24 saat önce yapılan şiddetli yağmur ve fırtına uyarısına rağmen hiçbir önlem alınmayan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki Kuşadası-Söke çevre yolu yine göle döndü. Trafikte zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına Kuşadası Belediyesi ekipleri koştu.  

Kuşadası 27.01.2023, 13:05
Her sağanakta Karayolları bakıyor Kuşadası Belediyesi çalışıyor
banner55
banner25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından Kuşadası için 24 saat önce yapılan şiddetli yağmur ve fırtına uyarısına rağmen hiçbir önlem alınmayan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki Kuşadası-Söke çevre yolu yine göle döndü. Trafikte zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına Kuşadası Belediyesi ekipleri koştu.  

Kuşadası Belediyesi ekipleri, kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Başkan Ömer Günel’in talimatı ile gece vardiyasındaki ekipler acil durumlara müdahale etmek üzere kritik noktalarda hazır bekledi. Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası genelinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında 30 yıllık alt yapısı yenilenen Kuşadası’nda,  bakımı yapılan ve temizlenen mazgallar ile yağmur suyu hatları sayesinde kent merkezinde ve ana arterlerde önemli bir sorun meydana gelmedi. 

Son 10 Yılın manzarasında değişen yok 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan Kuşadası-Söke çevre yolu, her yağmurda olduğu gibi bu kez de sürücülere zor anlar yaşattı. Biriken yağmur suları Otogar Kavşağı, Karaova Mevkii ve Kuşadası AVM önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Sabah saatlerinde mesailerine gitmek zorunda olan bir çok vatandaş işyerlerine zamanında ulaşamadı. 

Belediye ekiplerinden müdahale gecikmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağmur ve fırtına uyarısının ardından sabah saat 05.00 sıralarında başlayan ve kesintisiz olarak 4 saat devam sağanak ve fırtınaya karşı gerekli önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, Acil Müdahale Birimi ile koordinasyon içerisinde gelen ihbarları anında değerlendirerek sorunları kısa süre içerisinde giderdi ve vatandaşların ulaşımlarını güven içinde gerçekleştirmelerini sağladı. 

#Her sağanakta Karayolları bakıyor Kuşadası Belediyesi çalışıyor #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #meteoroloji #AFAD #Kuşadası Belediyesi #karayolları #sağnak #yağmur
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Başakşehir 19 37
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 18 21
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6
Günün Karikatürü Tümü
Dingillll

Gelişmelerden Haberdar Olun

@