Her sağanakta Karayolları bakıyor Kuşadası Belediyesi çalışıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından Kuşadası için 24 saat önce yapılan şiddetli yağmur ve fırtına uyarısına rağmen hiçbir önlem alınmayan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki Kuşadası-Söke çevre yolu yine göle döndü. Trafikte zor anlar yaşayan sürücülerin yardımına Kuşadası Belediyesi ekipleri koştu.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Başkan Ömer Günel’in talimatı ile gece vardiyasındaki ekipler acil durumlara müdahale etmek üzere kritik noktalarda hazır bekledi. Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası genelinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında 30 yıllık alt yapısı yenilenen Kuşadası’nda, bakımı yapılan ve temizlenen mazgallar ile yağmur suyu hatları sayesinde kent merkezinde ve ana arterlerde önemli bir sorun meydana gelmedi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan Kuşadası-Söke çevre yolu, her yağmurda olduğu gibi bu kez de sürücülere zor anlar yaşattı. Biriken yağmur suları Otogar Kavşağı, Karaova Mevkii ve Kuşadası AVM önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Sabah saatlerinde mesailerine gitmek zorunda olan bir çok vatandaş işyerlerine zamanında ulaşamadı.

Belediye ekiplerinden müdahale gecikmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağmur ve fırtına uyarısının ardından sabah saat 05.00 sıralarında başlayan ve kesintisiz olarak 4 saat devam sağanak ve fırtınaya karşı gerekli önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, Acil Müdahale Birimi ile koordinasyon içerisinde gelen ihbarları anında değerlendirerek sorunları kısa süre içerisinde giderdi ve vatandaşların ulaşımlarını güven içinde gerçekleştirmelerini sağladı.