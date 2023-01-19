İstasyon Kuşadası ilgi odağı olmayı sürdürüyor

Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ev Kuşadası Belediyesi ortaklığında ileri teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vermek amacıyla Kadınlar Denizi Mahallesi’nde açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Türkiye’de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk Topluluk Merkezi olma özelliğine sahip İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, açıldığı günden bu yana düzenlenen eğitimler, etkinlikler ve sunduğu rahat çalışma ortamı ile farklı kesimleri ağırlıyor. 2022 yılı boyunca 3 bin 548 ziyaretçi ağırlayan ve 154 etkinliğe ev sahipliği yapan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, 2023 yılında da zengin eğitim içerikleri ile tercih edilen adreslerin başında geliyor.

İstasyon Kuşadası, bu kapsamda sunduğu Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi, Temel Fotoğrafçılık Eğitimi, Scratch Eğitimi, Sosyal Medya Eğitimi, Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık eğitimi gibi uluslararası ve yerel kurumları buluşturduğu eğitim ve etkinlikler ile Kuşadalıların farklı kültürden insanlarla bir araya gelmesi için olanak tanıyor. Sınırlı sayıda katılım sağlanan etkinlik ve atölyelerle ilgili tüm bilgilere İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi’nin resmi internet sitesi ‘kusadasiistasyon.org’ üzerinden ve resmi instagram adresi ‘istasyonkusadasi’ üzerinden ulaşılabiliyor.