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Kuşadalı Kadınlar şiddete “hayır” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında 81 il ve 973 ilçenin CHP Kadın Kolları Başkanlıkları ile eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenledi. 

Kuşadası 26.11.2022, 12:46
Kuşadalı Kadınlar şiddete “hayır” dedi
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Kaya Şavkay Meydanı'nda buluşan CHP Kadın Kolları üyeleri ilk olarak cinayete kurban giden kadınları andı. Basın açıklamasına CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel ile kadın sivil toplum kuruluşları da katılım sağladı. Daha sonra CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları adına basın açıklaması yapan CHP Kuşadası Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşegül Dağlı, “Bugün dünya çapında şiddete karşı dayanışmayı yükseltme, mücadeleyi büyütme ve şiddet nedeniyle yaşamını kaybeden kadınları saygıyla anma günü. Bugün kadınları koruyamayan, şiddeti tolere edilebilir bulan, öldürülen kadınları sadece sayı olarak nitelendiren zihniyete bir kez daha sesleniyoruz: Her kadın bir hayattır" dedi. Kadınlar olarak dünyada ve Türkiye’de şiddet sarmalına karşı seslerini yükselttiklerini ifade eden Ayşegül Dağlı "Ülkemizde yaşayan kadınlar, en temel hak olan yaşam hakkı için direniyor. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İktidara geldiğimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Bizlere ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kalan büyük bir mücadele mirası var! Hiçbirimiz eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz! Bugün sokaklara çıkarken, haklarımızı ve demokrasiyi savunmak için bir arada olacağız, kadın erkek hep birlikte sesimizi yükselteceğiz” diye konuştu.

Şiddete karşı dans ve ritim gösterisi

Basın açıklamasının ardından Dans Eğitmeni Burçin Orhon ‘Kadının Gücü’ isimli dans gösterisini, Atlas Folk Kültür Sanat Ritim Topluluğu ise kadına şiddete karşı ritim gösterilerini sundu. Gösterilerin bitmesinin ardından CHP Kuşadası İlçe Kadın Kolları üyeleri ve basın açıklamasına katılım sağlayan kent sakinleri Kent Konseyi Yabancılar Meclisi ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen ve 5 Aralıkta sona erecek olan “Kadın Gözüyle Kadın” isimli fotoğraf sergisinin açılışına katılım sağladı. 

“Kadına gülmek ve oynamak yakışıyor, ölmek değil”

Fotoğraf sergisi açılışına katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ve Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç ile birlikte serginin açılış kurdelasını kesti. Açılışın ardından konuşan Duygu Günel, kadınlara neşe ve gülmenin çok yakıştığını belirterek “Burada muhteşem bir sergi düzenlendi. Bu fotoğraf sergisinde ezilmiş kadınlar yerine güçlü kadınları görüyoruz. Kadınlara gülmek, oynamak ve dans etmek yakışıyor; ölmek değil. O yüzden mücadeleye her zaman devam edeceğiz” dedi.

#Kuşadalı Kadınlar şiddete hayır dedi #Kuşadası Belediyesi #Kadına Şiddet #Kent09 #genel #güncel #Aydın Haberleri
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