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Kuşadalı kadınlar yerel eşitlik eylem planı ile daha güçlü 

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı CEMR Protokolüne imza atan Kuşadası Belediyesi, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yeni yılda çalışmalarına hızlı başladı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Eşitlik Birimi’, kent sakini kadınlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek şiddete karşı bilgilendirme ve anket çalışmaları gerçekleştirmeye başladı.

Kuşadası 31.01.2023, 20:53
Kuşadalı kadınlar yerel eşitlik eylem planı ile daha güçlü 
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Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Kasım ayı toplantısında imzalanan ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın ardından Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan “Eşitlik Birimi” yeni yılda çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Çalışmalar kapsamında mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde hareket eden Eşitlik Birimi ekibi, Kuşadalı kadınlar ile kendi mahallelerinde bir araya gelerek şiddetin farklı türlerine karşı bilgilendirirken aynı zamanda ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı Anketi’ ile kadınların sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gelecekte yapılması planlanan çalışmalara yön veriyor. 

Kuşadası Belediyesi Eşitlik Birimi ekibi, çalışmalar kapsamında KUAKMER ve İstasyon Kuşadası’nın ardından son olarak Karaova Mahalle Muhtarlığı ofisinde mahalle sakini kadınlarla bir araya gelerek anket çalışması gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu anket çalışmasında Uzman Psikolog Candan Atak ve Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Akademisyen Itır Bağdadi tarafından kadınlara cinsel, psikolojik, fiziksel, duygusal ve sosyo-ekonomik şiddet hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Mahalle anketleri Kuşadalı kadınların katılımı ile 1 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Anne-Baba-Çocuk merkezi, 13.00’da Kuşadası Belediyesi Davutlar Hizmet Binası, 16.00’da Güzelçamlı Mahallesi Düğün Salonu’nda devam edecek. 

Karaova Mahalle Muhtarı Firdevs Bakkal, Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı çalışmayı çok olumlu bulduğunu belirterek “Ben bir kadın ve mahalle muhtarı olarak cinsiyet eşitsizliğine karşıyım. Kadınlar kendilerine fırsat verildiği zaman çok başarılı projelere imza atabilirler, atıyorlar. Bunu günümüzde her alanda daha fazla görebiliyoruz. Kuşadası Belediyesi’ne de kadınlara fırsat verdiği ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması için başlattığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Anket sonrasında da projenin devamlılığı sağlanırsa çok başarılı bir sonuçla karşılaşacağımıza inanıyorum. Ben ve Karaova Mahallesi sakini kadınlar için anket çalışması çok verimli geçti. Aynı zamanda anket çalışmasının yanında şiddet konusunda kadınları bilinçlendirmenin de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Her kentte bu tarz projeler ortaya konularak bilinçlendirme sağlanmalı” dedi.

#Kuşadalı kadınlar yerel eşitlik eylem planı ile daha güçlü #Aydın Haberleri #kuşadası haberleri #Kent09 #genel #güncel #haberler #Ömer Günel #Kuşadası Belediyesi
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