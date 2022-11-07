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Kuşadası 12 Ay turizmin merkezi olacak

Kuşadası Belediyesi, kentte turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması için harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye’deki önemli şirket, sivil toplum kuruluşu ve derneklerin üst düzey yöneticilerinin üye olduğu ‘Common Purpose’ isimli kuruluşla bir toplantı düzenlendi. Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu’nun katıldığı toplantıdan elde edilen sonuçlar rapor haline getirilerek sektör temsilcileriyle paylaşılacak.

Kuşadası 07.11.2022, 14:36
Kuşadası 12 Ay turizmin merkezi olacak
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, sezonun uzatılarak turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi için Kuşadası Belediyesi ve Common Purpose iş birliğinde bir toplantı yapıldı. İlayda Avantgarde Oteld’e gerçekleştirilen toplantıya bankacılık, finans, otomotiv, lojistik ve medya gibi farklı sektörlerdeki şirketlerde uzun süre yönetici pozisyonunda çalışmış deneyimli kişiler, turizmciler, ADÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ve çeşitli derneklerin temsilcileri katıldı. 

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu’nun yer aldığı toplantıda Kuşadası’nda turizmin sadece yaz sezonuyla sınırlı kalmaması için neler yapılması gerektiği ele alındı. Ardından Kuşadası, Türkiye’deki diğer turizm ilçeleriyle karşılaştırılarak eksik yönlerinin ne olduğu belirlenmeye çalışıldı. Son bölümde ise bir gün boyunca Kuşadası’ndaki tarihi ve turistik rotaları gezerek inceleme yapma fırsatı bulan Common Purpose temsilcileri kentle ilgili fikirlerini dile getirdi. 

Toplantıda konuşan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu, Kuşadası’nda turizmi 12 aya yaymak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Başkanımız Ömer Günel bu konuya çok önem veriyor. Yıl boyunca düzenlediğimiz kültür ve sanat etkinlikleriyle Kuşadası’na yerli ve yabancı turist çekmeye çalışıyoruz. Kuşadası Sokak Festivali, Altın Güvercin Beste Yarışması ve Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu gibi Türkiye’ye mal olan organizasyonlar gerçekleştirdik. Kruvaziyer şirketleriyle temasa geçerek Kuşadası’nın home port limanı olmasını sağladık. Davutlar Mahallesi’ndeki jeotermal kaynaklarımızı da etkin bir şekilde kullanarak ilçemizde sağlık turizmini de geliştiriyoruz. Bunun yanında Kuşadası’nda inanç ve botanik turizminin gelişmesi için de çalışmalarımız sürüyor. Yeni müzeler açarak Kuşadası’nı ziyaret etmeye gelen turistlere farklı rotalar sunuyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan hemşehrilerimiz için hizmet üretirken bir yandan da esnafımızın daha güzel ve bereketli sezonlar geçirmesi için projeler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. 

#Kuşadası 12 Ay turizmin merkezi olacak #Ömer Günel #Kuşadası Belediyesi #Aydın Haberleri #Turizm #sivil toplum kuruluşu #Mehmet Sarıdedeoğlu #genel #güncel #Kent09
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