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Kuşadası Belediyesi ek hizmet binasına taşındı 

Kuşadası Belediyesi, eski Tariş arazisi üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve her iki belediyenin ortak kullanımına sunulan yeni hizmet binasından sonra Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Ek Hizmet Binası’na da taşındı. 13 müdürlüğü bünyesinde barındıran binada, Kuşadalılar kaliteli ve kesintisiz hizmete hızlı bir şekilde ulaşmaya devam edecek.

Kuşadası 18.01.2023, 12:39
Kuşadası Belediyesi ek hizmet binasına taşındı 
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Kuşadası Belediyesi, eski Tariş arazisi üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve her iki belediyenin ortak kullanımına sunulan yeni hizmet binasından sonra Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Ek Hizmet Binası’na da taşındı. 13 müdürlüğü bünyesinde barındıran binada, Kuşadalılar kaliteli ve kesintisiz hizmete hızlı bir şekilde ulaşmaya devam edecek.

Kuşadası Belediyesi’nin Değirmendere Mahallesi, İstiklal Sokak No: 4 A adresinde bulunan Ek Hizmet Binası vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Kuşadası Belediyesi’nin Ek Hizmet Binası’nın zemin katında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kadın Danışma Merkezi, Sağlık Merkezi, Güvercin Masa, Tahsilat ve Kentli servisleri, 1’inci katında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, 2’nci katında Dış İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 3’üncü katında Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Ayniyat Birimi, 4’üncü katında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yer alıyor. Yeni Ek Hizmet Binası’nda da Kuşadalılar, vatandaş odaklı kaliteli ve kesintisiz hizmete kolay ve hızlı yollardan erişebilecek.

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