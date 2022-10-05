Kuşadası Belediyesi Kadın-Erkek Eşitliği İçin Yerel Eylem Planı Hazırlayacak

Kuşadası Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında yerel yaşamda kadın-erkek eşitliğini sağlama amacıyla imzalanma kararı alınan uluslararası bir sözleşme olan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı CEMR ile ilgili meclis üyelerine sunum yapan Itır Bağdadi, CEMR’i bugüne kadar Türkiye’de 35 belediyenin imzaladığını belirtti. “Bu sözleşmeyi Aydın’da imzalayacak ilk belediye Kuşadası Belediyesi olacak. Bu anlamda Aydın’da öncü olacaksınız” diyen Itır Bağdadi, Türkiye’de, belediyelerin sundukları hizmetlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini gözetmelerini öngören CEMR’in ihtiyaç temelli bir yaklaşımdan insan hakları temelli bir yaklaşıma geçişi ifade ettiğini söyledi.

Yerel Yaşamda Kadının Statüsü Güçlenecek

Itır Bağdadi, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla hazırlanan Avrupa Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın kadının statüsünü yerel yaşamda güçlendirmek amacı taşıdığını belirterek sözleşme kapsamında Yerel Eylem Eşitlik Planı oluşturulacağını dile getirdi. Kuşadası Belediyesi’nin Yerel Eylem Eşitlik Planının hazırlanma sürecinde olduğunu belirten Bağdadi, “Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla yaşama geçirilen sözleşme, kadın ve erkeklerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik ayrı düzenlemeler yapmasını öngörüyor. Sözleşmeye göre, kamusal alanlar eril mekânlar olmaktan çıkarılarak eşitlik ilkesi doğrultusunda düzenlenmesi, kadınların eğitim, sağlık, siyasi temsil gibi temel insan haklarından eşit biçimde yararlanması ve toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargıların tavsiye edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi gerekiyor. Bunun için de kaynak tahsisi gerekiyor” diye konuştu.

Sözleşme Mevzuat Taahhüdü Niteliğinde

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden’in sözleşmenin ne gibi yükümlülükler getireceği yönündeki sorusu üzerine konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Uluslararası sözleşmeler en üst hukuki belgelerdir. Bu sözleşme de Türkiye’de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlık ettiği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütülüyor. Bu konuda endişeniz olmasın. Bu sözleşme bir mevzuat taahhüdü niteliğinde. Diyorsunuz ki bundan sonraki tüm yatırımlarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini göz önünde bulundurarak yapacağız. Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen bir ülke olarak uluslararası bir taahhüt olan bu sözleşmenin imzalanması önem taşıyor” dedi.