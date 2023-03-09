Kuşadası Belediyesi Kamu malına zarar verenlerin ceza alması için harekete geçti

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin turizm başkenti olan Kuşadası’nı daha modern ve estetik bir kent haline getirmek amacıyla geçtiğimiz yıl Grand ve Orient Bazaar’ın alt ve üstyapısını yeniledi. Çalışma kapsamında kente kruvaziyer gemileriyle gelen turistlerin uğrak noktalarının başında gelen turistik çarşıya yağmur ve içme suyu hatları döşenerek altyapısı iyileştirildi. Daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bölgeye kentin dokusuyla uyumlu doğal taş döşendi. Ancak her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Grand ve Orient Bazaar’ın zemini, sürücülerin araçlarını çarşının içerisine park etmesi nedeniyle hasar görmeye başladı.

Kent estetiği noktasında da örnek bölgeler arasında yer alan Grand ve Orient Bazaar’ın üst yapısına zarar veren araçların belirlenmesi için Kuşadası Belediyesi bir çalışma başlattı. Bu kapsamda öncelikle Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından turistik çarşının içerisine veya çevresine araçlarını park ederek zeminde hasar ve bozulmaya neden olan sürücüler tespit edilecek. Ardından sürücüler hakkında gerekli olan hukuki süreç başlatılarak kamu malına zarar verme suçundan ceza almaları için gerekli işlemler yapılacak.

Belediye Başkanı Ömer Günel, Grand ve Orient Bazaar’a milyonlarca lira yatırım yaptıklarını belirterek, “Kuşadası’nın en eski turistik çarşısı olan bölgede esnafımızın turistleri daha iyi şartlarda karşılaması için geçen yıl kısa süre içerisinde yenileme çalışmalarını tamamladık. Ancak sorumsuz davranan kişiler nedeniyle yaptığımız yatırımlar zarar görmeye başladı. Kuşadası Belediyesi olarak bu konuda en sert önlemleri alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu duruma neden olan sürücülerin kamu malına zarar verme suçundan ceza almaları için gerekli olan hukuki işlemleri yapacağız” diye konuştu.