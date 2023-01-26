Kuşadası Belediyesi Tarihi ve Kültürel Mirasına sahip çıkıyor

Kuşadası Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eski Kuşadası olarak adlandırılan bölgede, çoğunluğu Osmanlı döneminden kalma 10’u tescilli toplam 11 çeşme, Kuşadası Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore ediliyor. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından da onaylanan projeyi alanında uzman 6 kişilik ekip yürütüyor. Zamanında musluklarından akan su sayesinde yaşam kaynağıyken günümüzde mimari birer kalıntı olarak cadde ve sokaklarda yer alan tarihi çeşmeler, bakım ve onarım işleri tamamlandıktan sonra yeniden kullanıma açılacak. Yapıldıkları döneme tanıklık etmeleri açısından da Kuşadası’nın bir nevi tarihi hafızasını oluşturan tescilli çeşmeler, böylece yeniden bulundukları çevrede mimari karakterlerini geri kazanacak.

Kuşadası Belediyesi’nde görevli Arkeolog Ayşe Gökdemir, “Tescilli çeşmelerin bulunduğu alan 1994 yılında kentsel SİT alanı ilan edildi. Gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla Osmanlı’dan günümüze kadar gelen tarihi çeşmeleri ölümsüzleştireceğiz. İki ay içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz proje sayesinde atıl durumda olan tarihi çeşmelerimizi eski dokusunu bozmadan tekrar kullanıma kazandıracağız” diye konuştu.