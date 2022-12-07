Kuşadası Belediyesi’nden afetle mücadelede uluslararası adım

Kuşadası Belediyesi, kentte meydana gelebilecek doğal afet risklerini ve alınması gereken önlemleri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce bilimsel veriler ışığında depreme karşı yol haritası oluşturmak için ‘Deprem ile Kentsel Dönüşüm’ başlıklı bir kurultay düzenleyen Kuşadası Belediyesi, şimdi de BM tarafından başlatılan Making Cities Resilient 2030 (MCR2030)’ afet yönetimi programına üye olmak için harekete geçti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Pera Düğün Salonu’nda yapılan Kuşadası Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında programa üyelik protokolünü imzaladı. Dışişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da onayını alan protokol, BM sistemine yüklendikten sonra Kuşadası Belediyesi’nin resmi üyelik süreci tamamlanacak. Program kapsamında hazırlanacak afet fizibilite raporuyla Kuşadası Belediyesi BM’ye üye diğer ülkelerle bilgi ve deneyimlerini paylaşarak karşılıklı iş birliği yapabilecek.